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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ростов
Краснодар - Ростов: обзор матча 03 марта 2018
Краснодар
03.03.2018, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Ростов
28'
Ф. Смолов
60'
Ф. Смолов (П)
89'
П. Мамаев
45'
А. Ионов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Ростов
Замена
А. Иван
️️️️
П. Мамаев
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
А. Зуев
Замена
Р. Лаборде
️️️️
О. Шатов
90'
ГОЛ! 3:1!
П. Мамаев
Пас отдал
А. Гранквист
89'
80'
Замена
В. Дядюн
️️️️
Д. Скопинцев
Замена
Жоаозиньо
️️️️
М. Перейра
76'
73'
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Гулиев
65'
Замена
Ж. Маер
️️️️
Э. Шомуродов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Смолов
60'
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Ионов
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
21
Рикардо Лаборде
ПП
9
Андрей Иван
ЦФ
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
37
Жан Маер
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
19
Хорен Байрамян
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-1-3-1-1
88
Синицын
98
Петров
4
Гранквист
27
Грицаенко
49
Шишкин
77
Каборе
10
Мамаев
27
Шатов
10
Перейра
7
Классон
90
Смолов
3-3-1-1-2
30
Песьяков
34
Макеев
16
Вилюш
15
Ингасон
18
Паршивлюк
8
Гацкан
7
Скопинцев
99
Гулиев
11
Ионов
14
Шомуродов
16
Сигурдарсон
10
Перейра
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
10
Перейра
27
Шатов
21
Лаборде
21
Лаборде
27
Шатов
10
Мамаев
9
Иван
9
Иван
10
Мамаев
99
Гулиев
17
Зуев
17
Зуев
99
Гулиев
14
Шомуродов
37
Маер
37
Маер
14
Шомуродов
7
Скопинцев
17
Дядюн
17
Дядюн
7
Скопинцев
Остались в запасе
Краснодар
Ростов
39
Матвей Сафонов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
Главный тренер
Игорь Шалимов
31
Илья Абаев
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
19
Хорен Байрамян
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
19
Хорен Байрамян
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Краснодар - Ростов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
0 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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