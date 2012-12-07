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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Краснодар
Ростов - Краснодар: обзор матча 07 декабря 2012
Ростов
07.12.2012, пятница, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
2 : 3
Завершен
Краснодар
25'
Д. Полоз
55'
Д. Кириченко
23'
Вандерсон
36'
Е. Шипицин
49'
Вандерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Краснодар
90'
+2
Желтая карточка
А. Синицын
88'
Замена
М. Конате
️️️️
Вандерсон
Замена
М. Гурбанов
️️️️
Д. Полоз
80'
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
79'
79'
Желтая карточка
В. Коман
68'
Замена
В. Коман
️️️️
Е. Шипицин
61'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Н. Марков
ГОЛ! 2:3!
Д. Кириченко
55'
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Д. Блатняк
52'
Замена
Е. Стариков
️️️️
Я. Голенда
51'
49'
ГОЛ! 1:3!
Вандерсон
Пас отдал
С. Кисляк
36'
ГОЛ! 1:2!
Е. Шипицин
Пас отдал
Жоаозиньо
ГОЛ! 1:1!
Д. Полоз
Пас отдал
Д. Блатняк
25'
23'
ГОЛ! 0:1!
Вандерсон
Пас отдал
Жоаозиньо
20'
Желтая карточка
Д. Анджелкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ЦП
7
Александр Шешуков
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Неманья Тубич
(К)
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
25
Евгений Шипицин
ОП
26
Марсио Абреу
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
4-4-1-1
1
Плетикоса
3
Гетигежев
0
Дьяков
42
Ксулу
4
Ангбва
88
Чеснаускис
8
Гацкан
7
Шешуков
19
Блатняк
7
Полоз
16
Голенда
3-4-2-1
88
Синицын
13
Марков
14
Мартынович
4
Тубич
8
Смольников
15
Кисляк
25
Шипицин
33
Анджелкович
26
Абреу
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
7
Полоз
70
Гурбанов
70
Гурбанов
7
Полоз
19
Блатняк
10
Кириченко
10
Кириченко
19
Блатняк
16
Голенда
87
Стариков
87
Стариков
16
Голенда
13
Марков
20
Игнатьев
20
Игнатьев
13
Марков
25
Шипицин
78
Коман
78
Коман
25
Шипицин
14
Вандерсон
11
Конате
11
Конате
14
Вандерсон
Остались в запасе
Ростов
Краснодар
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Ростов - Краснодар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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