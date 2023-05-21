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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ростов
Краснодар - Ростов: обзор матча 21 мая 2023
Краснодар
21.05.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Ростов
3'
А. Ионов
10'
Д. Кордоба
33'
А. Кокшаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Ростов
Замена
М. Баньяц
️️️️
А. Ионов
89'
Замена
С. Петров
️️️️
С. Волков
89'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Ж. Батчи
75'
74'
Замена
Р. Тугарев
️️️️
Х. Байрамян
74'
Замена
Д. Уткин
️️️️
К. Щетинин
63'
Замена
И. Комаров
️️️️
Д. Полоз
62'
Замена
Д. Тошевски
️️️️
Е. Голенков
46'
Замена
Е. Чернов
️️️️
В. Мелехин
Замена
В. Литвинов
️️️️
Кайо
46'
41'
Желтая карточка
В. Мелехин
ГОЛ! 3:0!
А. Кокшаров
33'
Замена
А. Кокшаров
️️️️
Д. Кордоба
29'
ГОЛ! 2:0!
Д. Кордоба
Пас отдал
Э. Сперцян
10'
ГОЛ! 1:0!
А. Ионов
Пас отдал
Д. Кордоба
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
11
Жоау Батчи
ЛВ
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
87
Андрей Лангович
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
80
Никита Кокарев
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
90
Александр Кокшаров
ЦФ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
68
Александр Григорьев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Иван Комаров
ПВ
9
Давид Тошевски
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Агкацев
2
Рамирес
6
Алонсо
31
Кайо
82
Волков
6
Ленини
8
Сперцян
11
Батчи
11
Ионов
6
Олусегун
9
Кордоба
4-1-1-3-1
30
Песьяков
45
Сильянов
27
Прохин
4
Мелехин
87
Лангович
15
Глебов
8
Миронов
10
Щетинин
19
Байрамян
7
Полоз
69
Голенков
31
Кайо
4
Литвинов
4
Литвинов
31
Кайо
82
Волков
98
Петров
98
Петров
82
Волков
11
Ионов
7
Баньяц
7
Баньяц
11
Ионов
11
Батчи
97
Ахметов
97
Ахметов
11
Батчи
9
Кордоба
90
Кокшаров
90
Кокшаров
9
Кордоба
19
Байрамян
8
Тугарев
8
Тугарев
19
Байрамян
7
Полоз
10
Комаров
10
Комаров
7
Полоз
4
Мелехин
23
Чернов
23
Чернов
4
Мелехин
10
Щетинин
47
Уткин
47
Уткин
10
Щетинин
69
Голенков
9
Тошевски
9
Тошевски
69
Голенков
Остались в запасе
Краснодар
Ростов
80
Никита Кокарев
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
30
Никита Медведев
ВР
68
Александр Григорьев
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
68
Александр Григорьев
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Краснодар - Ростов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков
Дмитрий Семенов
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалев; AVAR – Валентин Мурашов
Резервный судья:
Владимир Сельдяков
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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