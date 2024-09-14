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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ростов
Краснодар - Ростов: обзор матча 14 сентября 2024
Краснодар
14.09.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Ростов
16'
Э. Сперцян
77'
Э. Сперцян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Ростов
90'
+5
Травма
Э. Эль-Аскалани
89'
+6
Замена
Д. Шанталий
️️️️
Э. Эль-Аскалани
88'
Замена
А. Шамонин
️️️️
Е. Голенков
84'
Замена
Э. Эль-Аскалани
️️️️
Р. Саравия
84'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
И. Вахания
Замена
М. Давид Кобнан
️️️️
Ж. Батчи
79'
Замена
Д. Козлов
️️️️
Н. Кривцов
79'
ГОЛ! 2:0!
Э. Сперцян
Пас отдал
В. Са
77'
75'
Желтая карточка
К. Щетинин
Замена
К. Ленини
️️️️
А. Черников
72'
71'
Желтая карточка
А. Сутормин
70'
Желтая карточка
А. Лангович
Травма
А. Черников
69'
46'
Замена
К. Щетинин
️️️️
К. Кучаев
44'
Желтая карточка
Р. Саравия
ГОЛ! 1:0!
Э. Сперцян
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Родриго Саравия
ОП
15
Данил Глебов
ОП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
4-1-3-2
1
Агкацев
98
Петров
3
Тормена
19
Коста
20
Гонсалес
53
Черников
27
Са
88
Кривцов
11
Батчи
90
Смолов
8
Сперцян
3-4-2-1
71
Одоевский
87
Лангович
3
Сако
55
Осипенко
11
Сутормин
5
Саравия
15
Глебов
40
Вахания
7
Роналдо
18
Кучаев
69
Голенков
53
Черников
6
Ленини
6
Ленини
53
Черников
88
Кривцов
18
Козлов
18
Козлов
88
Кривцов
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
5
Саравия
34
Эль-Аскалани
34
Эль-Аскалани
5
Саравия
40
Вахания
19
Байрамян
19
Байрамян
40
Вахания
Эль-Аскалани
21
Шанталий
21
Шанталий
Эль-Аскалани
18
Кучаев
10
Щетинин
10
Щетинин
18
Кучаев
69
Голенков
91
Шамонин
91
Шамонин
69
Голенков
Остались в запасе
Краснодар
Ростов
99
Юрий Дюпин
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Краснодар - Ростов
4
Всего ударов по воротам
22
15
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
2
2
Нарушения
4
10
Офсайды
3
1
Количество передач
325
365
Сейвы
4
8
Точность передач %
71
73
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
17
11
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Рашид Абусуев
Дополнительные помощники:
VAR – Кирилл Левников; АVAR – Ян Бобровский
Резервный судья:
Иван Абросимов
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Шнякин)
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