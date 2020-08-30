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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ростов
Краснодар - Ростов: обзор матча 30 августа 2020
Краснодар
30.08.2020, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
72'
М. Берг
64'
М. Норманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Ростов
90'
Желтая карточка
Д. Тошевски
85'
Замена
А. Логашов
️️️️
Р. Еременко
85'
Замена
Д. Тошевски
️️️️
Э. Шомуродов
Замена
М. Сулейманов
️️️️
В. Классон
80'
74'
Замена
Д. Глебов
️️️️
К. Хашимото
73'
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Ионов
ГОЛ! 1:1!
М. Берг
Пас отдал
С. Петров
72'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Т. Вилена
66'
64'
ГОЛ! 0:1!
М. Норманн
Желтая карточка
А. Мартынович
63'
63'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Х. Байрамян
Замена
Д. Уткин
️️️️
Ю. Газинский
59'
Желтая карточка
С. Петров
27'
27'
Желтая карточка
Р. Еременко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
42
Кенто Хашимото
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Городов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
39
Ари
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Ростов
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
9
Давид Тошевски
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
4-3-1-2
39
Сафонов
2
Рамирес
31
Кайо
14
Мартынович
98
Петров
8
Ольссон
52
Вилена
18
Газинский
7
Классон
33
Берг
94
Вандерсон
4-1-2-2-1
30
Песьяков
34
Козлов
6
Хаджикадунич
55
Осипенко
23
Чернов
17
Норманн
42
Хашимото
26
Еременко
11
Ионов
19
Байрамян
14
Шомуродов
18
Газинский
47
Уткин
47
Уткин
18
Газинский
52
Вилена
5
Кабелла
5
Кабелла
52
Вилена
7
Классон
93
Сулейманов
93
Сулейманов
7
Классон
26
Еременко
43
Логашов
43
Логашов
26
Еременко
42
Хашимото
15
Глебов
15
Глебов
42
Хашимото
19
Байрамян
7
Полоз
7
Полоз
19
Байрамян
14
Шомуродов
9
Тошевски
9
Тошевски
14
Шомуродов
11
Ионов
11
Долгов
11
Долгов
11
Ионов
Остались в запасе
Краснодар
Ростов
90
Максим Кутовой
ЦФ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Городов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
20
Константин Ковалев
ПЗ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
90
Максим Кутовой
ЦФ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Городов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
39
Ари
ЦФ
Остались в запасе
20
Константин Ковалев
ПЗ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Краснодар - Ростов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ozon Арена
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