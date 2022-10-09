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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Краснодар
Ростов - Краснодар: обзор матча 09 октября 2022
Ростов
09.10.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Краснодар
51'
А. Сильянов
59'
Д. Полоз (П)
75'
А. Миронов
1'
О. Олусегун
31'
Д. Кордоба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Краснодар
90'
+4
Желтая карточка
Д. Кордоба
Замена
Е. Голенков
️️️️
Н. Комличенко
85'
Желтая карточка
Д. Полоз
80'
79'
Замена
И. Ахметов
️️️️
С. Волков
Замена
С. Мельников
️️️️
Р. Тугарев
77'
Замена
А. Лангович
️️️️
Д. Терентьев
76'
ГОЛ! 3:2!
А. Миронов
Пас отдал
Д. Глебов
75'
69'
Замена
С. Петров
️️️️
А. Ионов
60'
Замена
В. Литвинов
️️️️
О. Олусегун
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Полоз
59'
57'
Вторая желтая
Кайо
ГОЛ! 1:2!
А. Сильянов
51'
Желтая карточка
С. Песьяков
48'
Замена
А. Миронов
️️️️
К. Щетинин
36'
31'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кордоба
Пас отдал
Э. Сперцян
13'
Желтая карточка
Е. Сорокин
11'
Желтая карточка
Кайо
10'
Желтая карточка
К. Ленини
1'
ГОЛ! 0:1!
О. Олусегун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
8
Роман Тугарев
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
88
Никита Кривцов
ЛВ
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
9
Омар Попов
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Песьяков
55
Осипенко
27
Прохин
45
Сильянов
8
Тугарев
15
Глебов
43
Терентьев
47
Уткин
7
Полоз
10
Щетинин
27
Комличенко
4-1-3-2
39
Сафонов
82
Волков
28
Сорокин
31
Кайо
2
Рамирес
6
Ленини
11
Ионов
8
Сперцян
88
Кривцов
6
Олусегун
9
Кордоба
43
Терентьев
87
Лангович
87
Лангович
43
Терентьев
10
Щетинин
8
Миронов
8
Миронов
10
Щетинин
8
Тугарев
21
Мельников
21
Мельников
8
Тугарев
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
6
Олусегун
4
Литвинов
4
Литвинов
6
Олусегун
11
Ионов
98
Петров
98
Петров
11
Ионов
82
Волков
97
Ахметов
97
Ахметов
82
Волков
Остались в запасе
Ростов
Краснодар
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Станислав Агкацев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
11
Руслан Апеков
ЛВ
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
11
Руслан Апеков
ЛВ
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Ростов - Краснодар
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Наиль Сейфетдинов
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Алексей Лунев
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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