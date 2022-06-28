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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Краснодар - Ростов
Краснодар - Ростов: обзор матча 28 июня 2022
Краснодар
28.06.2022, вторник, 19:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Ростов
15'
Э. Сперцян (П)
60'
И. Манелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Ростов
65'
Замена
А. Соу
️️️️
Е. Голенков
65'
Замена
А. Лангович
️️️️
А. Мухин
ГОЛ! 2:0!
И. Манелов
Пас отдал
М. Сафонов
60'
Замена
М. Сухорученко
️️️️
В. Литвинов
60'
Замена
С. Агкацев
️️️️
М. Сафонов
60'
46'
Замена
Д. Полоз
️️️️
А. Нтумба Муамба
46'
Замена
С. Мельников
️️️️
Р. Тугарев
46'
Замена
А. Миронов
️️️️
Д. Уткин
46'
Замена
Д. Глебов
️️️️
А. Селява
46'
Замена
В. Мелехин
️️️️
И. Калинин
46'
Замена
М. Осипенко
️️️️
Д. Прохин
46'
Замена
С. Песьяков
️️️️
Е. Бабурин
Замена
М. Сулейманов
️️️️
А. Черников
46'
Замена
И. Манелов
️️️️
Н. Кривцов
46'
Замена
Д. Карпов
️️️️
Э. Сперцян
46'
Замена
С. Волков
️️️️
А. Ионов
46'
Замена
В. Якимов
️️️️
О. Олусегун
46'
Желтая карточка
О. Олусегун
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Сперцян
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
88
Никита Кривцов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
2
Ираклий Манелов
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
9
Али Соу
ЦФ
4-1-3-2
39
Сафонов
28
Жилкин
4
Бородин
4
Литвинов
44
Исаенко
53
Черников
8
Сперцян
88
Кривцов
11
Ионов
9
Кордоба
6
Олусегун
4-1-1-2-2
23
Бабурин
43
Терентьев
29
Мухин
27
Прохин
13
Калинин
8
Селява
47
Уткин
19
Байрамян
8
Тугарев
69
Голенков
21
Нтумба Муамба
6
Олусегун
23
Якимов
23
Якимов
6
Олусегун
11
Ионов
82
Волков
82
Волков
11
Ионов
8
Сперцян
11
Карпов
11
Карпов
8
Сперцян
88
Кривцов
2
Манелов
2
Манелов
88
Кривцов
39
Сафонов
1
Агкацев
1
Агкацев
39
Сафонов
53
Черников
93
Сулейманов
93
Сулейманов
53
Черников
4
Литвинов
44
Сухорученко
44
Сухорученко
4
Литвинов
23
Бабурин
30
Песьяков
30
Песьяков
23
Бабурин
27
Прохин
55
Осипенко
55
Осипенко
27
Прохин
13
Калинин
4
Мелехин
4
Мелехин
13
Калинин
8
Селява
15
Глебов
15
Глебов
8
Селява
47
Уткин
8
Миронов
8
Миронов
47
Уткин
8
Тугарев
21
Мельников
21
Мельников
8
Тугарев
21
Нтумба Муамба
7
Полоз
7
Полоз
21
Нтумба Муамба
29
Мухин
87
Лангович
87
Лангович
29
Мухин
69
Голенков
9
Соу
9
Соу
69
Голенков
Остались в запасе
Краснодар
Ростов
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Краснодар - Ростов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
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