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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Краснодар - Ростов
Краснодар - Ростов: обзор матча 30 июня 2019
Краснодар
30.06.2019, воскресенье, 11:30
Кубок «Париматч» Премьер, 2 тур
3 : 0
Завершен
Ростов
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Статистика матча Краснодар - Ростов
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Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Стадион:
Ozon Арена
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Краснодар
Ростов
Реакция Шварца на ничью «Динамо» с «Краснодаром»
16:58
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Динамо»
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Реакция Шварца на ничью «Динамо» с «Краснодаром»
16:58
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Динамо»
16:31
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РПЛ. «Динамо» в меньшинстве удержало ничью с «Краснодаром» (1:1) и поднялось на 1-е место
15:59
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Обзор матча «Динамо» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
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Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 22 ноября 2026
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Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
20 ноября
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