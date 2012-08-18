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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ростов
Краснодар - Ростов: обзор матча 18 августа 2012
Краснодар
18.08.2012, суббота, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Ростов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Ростов
84'
Замена
Я. Голенда
️️️️
Р. Адамов
82'
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
75'
Замена
А. Иванов
️️️️
Б. Ангбва
70'
Замена
Д. Блатняк
️️️️
Т. Калачев
Замена
Д. Анджелкович
️️️️
В. Игнатьев
66'
Замена
М. Абреу
️️️️
И. Ламбарский
54'
44'
Желтая карточка
А. Гацкан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Никола Дринчич
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
8
Александр Гацкан
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
26
Марсио Абреу
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Сергей Белоусов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
3-3-3-1
88
Синицын
8
Смольников
25
Амисулашвили
22
Враньеш
55
Нахушев
18
Дринчич
20
Игнатьев
22
Жоаозиньо
78
Коман
19
Ламбарский
14
Мовсисян
4-2-3-1
1
Плетикоса
4
Ангбва
0
Дьяков
19
Салата
3
Гетигежев
8
Гацкан
7
Шешуков
2
Калачев
30
Кочиш
88
Чеснаускис
21
Адамов
20
Игнатьев
33
Анджелкович
33
Анджелкович
20
Игнатьев
19
Ламбарский
26
Абреу
26
Абреу
19
Ламбарский
4
Ангбва
59
Иванов
59
Иванов
4
Ангбва
2
Калачев
19
Блатняк
19
Блатняк
2
Калачев
21
Адамов
16
Голенда
16
Голенда
21
Адамов
Остались в запасе
Краснодар
Ростов
1
Евгений Городов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
12
Николай Заболотный
ВР
7
Сергей Белоусов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
7
Сергей Белоусов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Краснодар - Ростов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Помощники судьи:
Мосякин Дмитрий (г. Москва) Деушев Ринат (г. Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
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