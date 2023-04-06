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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Краснодар - Ростов
Краснодар - Ростов: обзор матча 06 апреля 2023
Краснодар
06.04.2023, четверг, 20:00
Россия. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Ростов
23'
Э. Сперцян
54'
Р. Тугарев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Ростов
ГОЛ!
Н. Кривцов
5:3
ГОЛ!
Р. Тугарев
4:3
ГОЛ!
Х. Алонсо
4:2
Пенальти не реализован!
Д. Прохин
ГОЛ!
Д. Кордоба
3:2
ГОЛ!
Н. Комличенко
2:2
ГОЛ!
А. Ионов
2:1
ГОЛ!
Х. Байрамян
1:1
ГОЛ!
Э. Сперцян
1:0
Желтая карточка
Х. Алонсо
88'
84'
Замена
И. Комаров
️️️️
К. Щетинин
Желтая карточка
К. Рамирес
78'
Замена
А. Ионов
️️️️
К. Боржес
77'
Желтая карточка
К. Боржес
73'
69'
Желтая карточка
В. Мелехин
Желтая карточка
Э. Сперцян
69'
66'
Замена
А. Лангович
️️️️
Д. Терентьев
Замена
М. Давид Кобнан
️️️️
Ж. Батчи
66'
66'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
Е. Голенков
Замена
Н. Кривцов
️️️️
М. Баньяц
66'
Желтая карточка
М. Баньяц
61'
56'
Желтая карточка
Д. Терентьев
54'
ГОЛ! 1:1!
Р. Тугарев
Пас отдал
Д. Терентьев
46'
Замена
А. Миронов
️️️️
А. Селява
Замена
С. Петров
️️️️
С. Волков
46'
40'
Желтая карточка
А. Селява
29'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Д. Полоз
ГОЛ! 1:0!
Э. Сперцян
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
20
Кади Боржес
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
45
Александр Сильянов
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
15
Данил Глебов
ОП
10
Кирилл Щетинин
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
80
Никита Кокарев
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Ростов
68
Александр Григорьев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
42
Павел Бочаров
ЦЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Иван Комаров
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-1-1-3-1
39
Сафонов
2
Рамирес
6
Алонсо
31
Кайо
82
Волков
53
Черников
7
Баньяц
20
Боржес
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
4-2-3-1
30
Песьяков
43
Терентьев
27
Прохин
4
Мелехин
45
Сильянов
8
Селява
15
Глебов
10
Щетинин
8
Тугарев
7
Полоз
69
Голенков
82
Волков
98
Петров
98
Петров
82
Волков
7
Баньяц
88
Кривцов
88
Кривцов
7
Баньяц
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
20
Боржес
11
Ионов
11
Ионов
20
Боржес
10
Щетинин
10
Комаров
10
Комаров
10
Щетинин
43
Терентьев
87
Лангович
87
Лангович
43
Терентьев
8
Селява
8
Миронов
8
Миронов
8
Селява
7
Полоз
19
Байрамян
19
Байрамян
7
Полоз
69
Голенков
27
Комличенко
27
Комличенко
69
Голенков
Остались в запасе
Краснодар
Ростов
80
Никита Кокарев
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
68
Александр Григорьев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
42
Павел Бочаров
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Остались в запасе
68
Александр Григорьев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
42
Павел Бочаров
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Краснодар - Ростов
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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