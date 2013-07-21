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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Краснодар
Ростов - Краснодар: обзор матча 21 июля 2013
Ростов
21.07.2013, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Краснодар
17'
Т. Калачев
49'
А. Дзюба (П)
15'
М. Абреу
88'
Вандерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Краснодар
90'
+1
Желтая карточка
В. Калешин
89'
Желтая карточка
Вандерсон
Замена
И. Худобяк
️️️️
А. Гацкан
89'
88'
ГОЛ! 2:2!
Вандерсон
84'
Замена
М. Пиццелли
️️️️
М. Перейра
80'
Замена
Е. Шипицин
️️️️
М. Абреу
Замена
Х. Милич
️️️️
Т. Калачев
77'
Желтая карточка
Т. Калачев
74'
68'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
С. Петров
Замена
Джано
️️️️
К. Гуелор Канга
67'
Желтая карточка
К. Салата
54'
49'
Желтая карточка
А. Мартынович
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Дзюба
49'
Желтая карточка
А. Гацкан
29'
ГОЛ! 1:1!
Т. Калачев
Пас отдал
А. Шешуков
17'
Желтая карточка
С. Плетикоса
15'
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Абреу
Желтая карточка
В. Дьяков
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
8
Каку Гуелор Канга
АП
2
Тимофей Калачев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
14
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ОП
26
Марсио Абреу
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
7
Джано
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
88
Исаэль
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
22
Жерар Гоу
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
4-2-3-1
1
Плетикоса
5
Лоло
0
Дьяков
19
Салата
7
Агаларов
8
Гацкан
7
Шешуков
7
Полоз
8
Канга
2
Калачев
22
Дзюба
3-3-2-1-1
1
Фильцов
98
Петров
55
Енджейчик
14
Мартынович
8
Смольников
10
Перейра
17
Калешин
26
Абреу
18
Газинский
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
2
Калачев
19
Милич
19
Милич
2
Калачев
8
Гацкан
16
Худобяк
16
Худобяк
8
Гацкан
8
Канга
7
Джано
7
Джано
8
Канга
26
Абреу
25
Шипицин
25
Шипицин
26
Абреу
10
Перейра
9
Пиццелли
9
Пиццелли
10
Перейра
98
Петров
21
Лаборде
21
Лаборде
98
Петров
Остались в запасе
Ростов
Краснодар
32
Артем Кулишев
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
1
Антон Амельченко
ВР
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
88
Исаэль
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
32
Артем Кулишев
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
1
Антон Амельченко
ВР
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
88
Исаэль
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Ростов - Краснодар
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Павел Кулалаев (Волжский)
Алексей Лунёв (Новосибирск)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:40 (прямая)
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