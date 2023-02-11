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Расписание матчей
Россия. Зимний кубок РПЛ
Ростов - Краснодар
Ростов - Краснодар: обзор матча 11 февраля 2023
Ростов
11.02.2023, суббота, 20:00
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
0 : 4
Завершен
Краснодар
9'
К. Ленини
43'
М. Давид Кобнан
59'
Д. Кордоба
77'
Д. Кордоба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Краснодар
81'
Замена
А. Кокшаров
️️️️
К. Ленини
81'
Замена
Ж. Батчи
️️️️
Д. Кордоба
Замена
С. Мельников
️️️️
Н. Комличенко
79'
Замена
Е. Голенков
️️️️
К. Щетинин
79'
77'
ГОЛ! 0:4!
Д. Кордоба
Пас отдал
И. Ахметов
Замена
Д. Полоз
️️️️
Х. Байрамян
73'
71'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
Э. Сперцян
71'
Замена
М. Баньяц
️️️️
М. Давид Кобнан
71'
Замена
И. Ахметов
️️️️
К. Боржес
61'
Замена
О. Олусегун
️️️️
А. Ионов
61'
Замена
К. Рамирес
️️️️
С. Петров
Замена
А. Миронов
️️️️
А. Селява
61'
Замена
Д. Прохин
️️️️
В. Мелехин
61'
59'
ГОЛ! 0:3!
Д. Кордоба
43'
ГОЛ! 0:2!
М. Давид Кобнан
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Ленини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
19
Хорен Байрамян
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
31
Кайо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
20
Кади Боржес
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Алексей Ионов
ЛФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
99
Мозес Давид Кобнан
РФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
42
Павел Бочаров
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Песьяков
23
Чернов
4
Мелехин
55
Осипенко
45
Сильянов
8
Селява
15
Глебов
47
Уткин
19
Байрамян
10
Щетинин
27
Комличенко
4-1-1-1-3
39
Сафонов
98
Петров
31
Кайо
6
Алонсо
82
Волков
6
Ленини
20
Боржес
8
Сперцян
99
Кобнан
9
Кордоба
11
Ионов
4
Мелехин
27
Прохин
27
Прохин
4
Мелехин
8
Селява
8
Миронов
8
Миронов
8
Селява
19
Байрамян
7
Полоз
7
Полоз
19
Байрамян
27
Комличенко
21
Мельников
21
Мельников
27
Комличенко
10
Щетинин
69
Голенков
69
Голенков
10
Щетинин
98
Петров
2
Рамирес
2
Рамирес
98
Петров
99
Кобнан
7
Баньяц
7
Баньяц
99
Кобнан
20
Боржес
97
Ахметов
97
Ахметов
20
Боржес
8
Сперцян
88
Кривцов
88
Кривцов
8
Сперцян
9
Кордоба
11
Батчи
11
Батчи
9
Кордоба
11
Ионов
6
Олусегун
6
Олусегун
11
Ионов
6
Ленини
90
Кокшаров
90
Кокшаров
6
Ленини
Остались в запасе
Ростов
Краснодар
10
Иван Комаров
ПВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Михаил Цулая
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
42
Павел Бочаров
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Данила Сухомлинов
АП
21
Даниил Шанталий
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
10
Иван Комаров
ПВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Михаил Цулая
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
42
Павел Бочаров
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Данила Сухомлинов
АП
21
Даниил Шанталий
АП
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Ростов - Краснодар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Резервный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Стадион:
Аль-Нахян
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