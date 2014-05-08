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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Краснодар - Ростов
Краснодар - Ростов: обзор матча 08 мая 2014
Краснодар
08.05.2014, четверг, 18:30
Россия. Кубок, Финал
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Ростов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Краснодар - Ростов
ГОЛ!
И. Лоло
5:6
Пенальти не реализован!
Ю. Газинский
Пенальти не реализован!
А. Гацкан
Пенальти не реализован!
Р. Сигурдссон
ГОЛ!
А. Дзюба
5:5
ГОЛ!
Ари
5:4
ГОЛ!
Ф. Синама-Понголь
4:4
ГОЛ!
Жоаозиньо
4:3
ГОЛ!
В. Дьяков
3:3
ГОЛ!
Р. Лаборде
3:2
ГОЛ!
Д. Полоз
2:2
ГОЛ!
М. Абреу
2:1
ГОЛ!
Х. Милич
1:1
ГОЛ!
А. Гранквист
1:0
115'
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
Т. Калачев
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Вандерсон
107'
102'
Замена
И. Лоло
️️️️
К. Гуелор Канга
99'
Вторая желтая
Баштуш
85'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Джано
Замена
М. Абреу
️️️️
Е. Шипицин
81'
76'
Желтая карточка
Т. Калачев
Красная карточка
М. Перейра
70'
Желтая карточка
А. Гранквист
55'
Желтая карточка
Е. Шипицин
53'
51'
Желтая карточка
А. Логашов
Желтая карточка
Р. Сигурдссон
38'
Желтая карточка
Ю. Газинский
33'
23'
Желтая карточка
Баштуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
25
Евгений Шипицин
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
18
Юрий Газинский
ЦП
17
Виталий Калешин
(К)
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
14
Вандерсон
ПВ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Джано
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
8
Каку Гуелор Канга
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
26
Марсио Абреу
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
4-3-2-1
88
Синицын
25
Шипицин
6
Сигурдссон
4
Гранквист
55
Енджейчик
18
Газинский
17
Калешин
10
Перейра
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
39
Ари
4-2-2-1-1
1
Плетикоса
43
Логашов
15
Баштуш
0
Дьяков
19
Милич
15
Фатуллаев
8
Гацкан
2
Калачев
7
Джано
8
Канга
22
Дзюба
25
Шипицин
26
Абреу
26
Абреу
25
Шипицин
14
Вандерсон
21
Лаборде
21
Лаборде
14
Вандерсон
8
Канга
5
Лоло
5
Лоло
8
Канга
7
Джано
7
Полоз
7
Полоз
7
Джано
2
Калачев
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
2
Калачев
Остались в запасе
Краснодар
Ростов
1
Александр Фильцов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
1
Антон Амельченко
ВР
92
Роман Емельянов
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
92
Роман Емельянов
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Краснодар - Ростов
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:20 (прямая)
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