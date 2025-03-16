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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Краснодар
Ростов - Краснодар: обзор матча 16 марта 2025
Ростов
16.03.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
78'
М. Давид Кобнан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Краснодар
90'
+6
Желтая карточка
С. Агкацев
Желтая карточка
В. Мелехин
90'
+2
88'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
О. Олусегун
87'
Желтая карточка
Д. Кордоба
Замена
К. Щетинин
️️️️
И. Комаров
85'
Замена
Роналдо
️️️️
К. Кучаев
83'
78'
ГОЛ! 0:1!
М. Давид Кобнан
77'
Замена
Д. Козлов
️️️️
Н. Кривцов
74'
Желтая карточка
М. Давид Кобнан
Желтая карточка
М. Осипенко
73'
67'
Замена
М. Давид Кобнан
️️️️
Ж. Батчи
Желтая карточка
А. Сутормин
57'
52'
Желтая карточка
А. Черников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
69
Алексей Колтаков
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Роналдо
ПВ
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
4-3-3
1
Ятимов
40
Вахания
55
Осипенко
4
Мелехин
11
Сутормин
18
Кучаев
21
Шанталий
10
Комаров
27
Комличенко
69
Голенков
9
Мохеби
4-2-2-2
1
Агкацев
98
Петров
31
Кайо
19
Коста
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
88
Кривцов
9
Кордоба
6
Олусегун
10
Комаров
10
Щетинин
10
Щетинин
10
Комаров
18
Кучаев
7
Роналдо
7
Роналдо
18
Кучаев
6
Олусегун
20
Гонсалес
20
Гонсалес
6
Олусегун
88
Кривцов
18
Козлов
18
Козлов
88
Кривцов
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
Остались в запасе
Ростов
Краснодар
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
99
Юрий Дюпин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Ростов - Краснодар
3
4
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
1
2
Нарушения
19
15
Офсайды
1
3
Количество передач
304
371
Сейвы
2
1
Точность передач %
62
70
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Факел
- : -
06.12.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Рустам Мухтаров
Хамид Талаев
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; АVAR – Ян Бобровский
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Шмельков)
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