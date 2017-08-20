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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Краснодар
Ростов - Краснодар: обзор матча 20 августа 2017
Ростов
20.08.2017, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Краснодар
84'
Замена
А. Иван
️️️️
В. Классон
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
В. Дядюн
77'
Замена
М. Думбия
️️️️
А. Зуев
67'
61'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
И. Игнатьев
Замена
П. Могилевец
️️️️
А. Гацкан
46'
45'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
М. Ристич
Желтая карточка
В. Дядюн
42'
36'
Желтая карточка
А. Мартынович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
3-3-2-1-1
30
Песьяков
5
Бобен
15
Ингасон
32
Мевля
19
Устинов
8
Гацкан
18
Паршивлюк
4
Юсупов
2
Калачев
17
Зуев
17
Дядюн
3-2-3-1-1
88
Синицын
23
Ристич
4
Гранквист
14
Мартынович
98
Петров
2
Рамирес
18
Газинский
10
Мамаев
10
Жигулев
7
Классон
18
Игнатьев
8
Гацкан
28
Могилевец
28
Могилевец
8
Гацкан
17
Зуев
7
Думбия
7
Думбия
17
Зуев
17
Дядюн
14
Шомуродов
14
Шомуродов
17
Дядюн
23
Ристич
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
23
Ристич
7
Классон
9
Иван
9
Иван
7
Классон
18
Игнатьев
90
Смолов
90
Смолов
18
Игнатьев
Остались в запасе
Ростов
Краснодар
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
31
Илья Абаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
37
Жан Маер
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Леонид Кучук
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
31
Илья Абаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
37
Жан Маер
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Ростов - Краснодар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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