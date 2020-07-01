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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Краснодар
Ростов - Краснодар: обзор матча 01 июля 2020
Ростов
01.07.2020, среда, 20:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
90+11'
И. Попов (П)
13'
М. Берг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Краснодар
Желтая карточка
А. Долгов
90'
+14
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Попов
90'
+11
90'
+8
Желтая карточка
М. Фернандеш
90'
+7
Желтая карточка
М. Сулейманов
89'
Желтая карточка
М. Сафонов
Замена
Д. Ведерников
️️️️
Б. Зайнутдинов
86'
79'
Желтая карточка
А. Черников
75'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Вандерсон
75'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
К. Ольссон
Замена
И. Попов
️️️️
Д. Глебов
72'
Замена
М. Норманн
️️️️
А. Саплинов
72'
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
68'
Желтая карточка
П. Мамаев
65'
Желтая карточка
А. Саплинов
64'
64'
Замена
А. Черников
️️️️
Ю. Газинский
Замена
Д. Хаджикадунич
️️️️
Х. Байрамян
62'
Замена
А. Долгов
️️️️
Э. Шомуродов
62'
Желтая карточка
Э. Шомуродов
58'
57'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Д. Уткин
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Берг
Пас отдал
К. Ольссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
55
Александр Саплинов
АП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
52
Тонни Вилена
ЛФ
33
Маркус Берг
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ростов
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
0
Михаил Осинов
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
11
Александр Долгов
ЦФ
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
3-1-1-3-2
30
Песьяков
23
Чернов
78
Чистяков
55
Осипенко
15
Глебов
10
Мамаев
55
Саплинов
19
Байрамян
11
Ионов
14
Шомуродов
19
Зайнутдинов
4-3-3
39
Сафонов
98
Петров
31
Кайо
14
Мартынович
2
Рамирес
8
Ольссон
47
Уткин
18
Газинский
94
Вандерсон
33
Берг
52
Вилена
55
Саплинов
17
Норманн
17
Норманн
55
Саплинов
19
Байрамян
6
Хаджикадунич
6
Хаджикадунич
19
Байрамян
19
Зайнутдинов
3
Ведерников
3
Ведерников
19
Зайнутдинов
15
Глебов
71
Попов
71
Попов
15
Глебов
14
Шомуродов
11
Долгов
11
Долгов
14
Шомуродов
18
Газинский
53
Черников
53
Черников
18
Газинский
94
Вандерсон
99
Фернандеш
99
Фернандеш
94
Вандерсон
8
Ольссон
5
Кабелла
5
Кабелла
8
Ольссон
47
Уткин
93
Сулейманов
93
Сулейманов
47
Уткин
Остались в запасе
Ростов
Краснодар
0
Михаил Осинов
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
Главный тренер
Валерий Карпин
90
Максим Кутовой
ЦФ
17
Никита Сергеев
ЛВ
16
Денис Адамов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
0
Михаил Осинов
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
Остались в запасе
90
Максим Кутовой
ЦФ
17
Никита Сергеев
ЛВ
16
Денис Адамов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Ростов - Краснодар
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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