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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Краснодар - Ростов
Краснодар - Ростов: обзор матча 06 июля 2024
Краснодар
06.07.2024, суббота, 19:00
Товарищеские матчи
3 : 2
Завершен
Ростов
59'
Ф. Смолов
65'
Э. Сперцян
82'
Д. Окоронкво
13'
И. Зубенко
78'
Н. Комличенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Ростов
Замена
Е. Ковалевский
️️️️
А. Черников
90'
+3
Замена
М. Умников
️️️️
Э. Сперцян
90'
+3
90'
Красная карточка
Н. Комличенко
ГОЛ! 3:2!
Д. Окоронкво
82'
78'
ГОЛ! 2:2!
Н. Комличенко
Пас отдал
Х. Байрамян
77'
Замена
А. Колтаков
️️️️
В. Мелехин
77'
Замена
Д. Семенчук
️️️️
К. Щетинин
Замена
Д. Окоронкво
️️️️
Ж. Батчи
74'
71'
Замена
Д. Шанталий
️️️️
Роналдо
Замена
М. Давид Кобнан
️️️️
В. Тормена
68'
Замена
Д. Козлов
️️️️
В. Са
68'
Замена
А. Эктов
️️️️
Ф. Смолов
68'
Замена
Г. Арутюнян
️️️️
О. Олусегун
68'
ГОЛ! 2:1!
Э. Сперцян
65'
62'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
Р. Тугарев
62'
Замена
К. Кучаев
️️️️
У. Сако
62'
Замена
Д. Глебов
️️️️
И. Жбанов
62'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
И. Вахания
62'
Замена
А. Лангович
️️️️
И. Зубенко
62'
Замена
Г. Игнатов
️️️️
И. Азнауров
62'
Замена
Е. Чернов
️️️️
Е. Голенков
ГОЛ! 1:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
Ж. Батчи
59'
13'
ГОЛ! 0:1!
И. Зубенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
31
Кайо
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
6
Кевин Ленини
ОП
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
73
Имран Азнауров
ЛВ
86
Илья Зубенко
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Роналдо
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
62
Евгений Ковалевский
ЛВ
6
Михаил Умников
ЦП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Ростов
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
69
Алексей Колтаков
ОП
18
Константин Кучаев
АП
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
2-2-3-3
1
Агкацев
31
Кайо
3
Тормена
6
Ленини
53
Черников
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
6
Олусегун
90
Смолов
88
Кривцов
3-1-3-3
13
Ханкич
40
Вахания
4
Мелехин
3
Сако
86
Зубенко
7
Роналдо
10
Щетинин
73
Азнауров
69
Голенков
57
Жбанов
8
Тугарев
53
Черников
62
Ковалевский
62
Ковалевский
53
Черников
11
Батчи
20
Окоронкво
20
Окоронкво
11
Батчи
27
Са
18
Козлов
18
Козлов
27
Са
6
Олусегун
4
Арутюнян
4
Арутюнян
6
Олусегун
90
Смолов
15
Эктов
15
Эктов
90
Смолов
8
Сперцян
6
Умников
6
Умников
8
Сперцян
3
Тормена
99
Кобнан
99
Кобнан
3
Тормена
3
Сако
18
Кучаев
18
Кучаев
3
Сако
69
Голенков
23
Чернов
23
Чернов
69
Голенков
73
Азнауров
67
Игнатов
67
Игнатов
73
Азнауров
86
Зубенко
87
Лангович
87
Лангович
86
Зубенко
40
Вахания
19
Байрамян
19
Байрамян
40
Вахания
57
Жбанов
15
Глебов
15
Глебов
57
Жбанов
8
Тугарев
27
Комличенко
27
Комличенко
8
Тугарев
10
Щетинин
22
Семенчук
22
Семенчук
10
Щетинин
7
Роналдо
21
Шанталий
21
Шанталий
7
Роналдо
4
Мелехин
69
Колтаков
69
Колтаков
4
Мелехин
Остались в запасе
Краснодар
Ростов
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
99
Юрий Дюпин
ВР
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
99
Юрий Дюпин
ВР
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Краснодар - Ростов
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
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