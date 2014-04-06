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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ростов
Краснодар - Ростов: обзор матча 06 апреля 2014
Краснодар
06.04.2014, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Ростов
45+1'
Джано
90+4'
А. Дзюба (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Ростов
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Дзюба
83'
Замена
И. Лоло
️️️️
Джано
75'
Замена
Р. Емельянов
️️️️
А. Фатуллаев
66'
Замена
Г. Габулов
️️️️
Д. Полоз
Замена
Н. Комличенко
️️️️
М. Абреу
63'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Е. Шипицин
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Джано
Желтая карточка
Н. Марков
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
26
Марсио Абреу
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
25
Евгений Шипицин
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Джано
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Азим Фатуллаев
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
2
Тимофей Калачев
(К)
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
22
Жерар Гоу
ЦФ
Ростов
13
Никита Чагров
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
4-1-4-1
88
Синицын
14
Мартынович
4
Гранквист
55
Енджейчик
13
Марков
26
Абреу
22
Жоаозиньо
10
Мамаев
15
Широков
25
Шипицин
39
Ари
4-1-3-1-1
1
Амельченко
43
Логашов
42
Ксулу
15
Баштуш
19
Милич
15
Фатуллаев
2
Калачев
16
Худобяк
7
Джано
7
Полоз
22
Дзюба
25
Шипицин
18
Газинский
18
Газинский
25
Шипицин
26
Абреу
27
Комличенко
27
Комличенко
26
Абреу
7
Джано
5
Лоло
5
Лоло
7
Джано
15
Фатуллаев
92
Емельянов
92
Емельянов
15
Фатуллаев
7
Полоз
8
Габулов
8
Габулов
7
Полоз
Остались в запасе
Краснодар
Ростов
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
68
Андрей Зотов
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
86
Бен Су Ю
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Остались в запасе
68
Андрей Зотов
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
86
Бен Су Ю
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Краснодар - Ростов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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