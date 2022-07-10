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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ростов - Краснодар
Ростов - Краснодар: обзор матча 10 июля 2022
Ростов
10.07.2022, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Краснодар
47'
Н. Комличенко
16'
О. Олусегун
32'
Д. Кордоба (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ростов - Краснодар
Замена
А. Нтумба Муамба
️️️️
Д. Полоз
87'
Замена
С. Мельников
️️️️
Х. Байрамян
86'
84'
Замена
И. Манелов
️️️️
Е. Сорокин
84'
Замена
В. Ярлыков
️️️️
О. Олусегун
80'
Замена
В. Самко
️️️️
А. Ионов
Замена
Е. Голенков
️️️️
Н. Комличенко
72'
Замена
А. Миронов
️️️️
Р. Тугарев
72'
67'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Н. Кривцов
Замена
А. Сильянов
️️️️
А. Лангович
61'
ГОЛ! 1:2!
Н. Комличенко
47'
46'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
С. Петров
Замена
Е. Чернов
️️️️
И. Калинин
46'
40'
Желтая карточка
С. Петров
32'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Кордоба
16'
ГОЛ! 0:1!
О. Олусегун
Пас отдал
А. Ионов
5'
Замена
О. Исаенко
️️️️
Кайо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
88
Никита Кривцов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
46
Владимир Ярлыков
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-1-1-3-1
30
Песьяков
13
Калинин
55
Осипенко
27
Прохин
87
Лангович
15
Глебов
47
Уткин
7
Полоз
19
Байрамян
8
Тугарев
27
Комличенко
4-1-3-2
39
Сафонов
98
Петров
28
Сорокин
31
Кайо
4
Литвинов
23
Якимов
11
Ионов
88
Кривцов
8
Сперцян
9
Кордоба
6
Олусегун
13
Калинин
23
Чернов
23
Чернов
13
Калинин
87
Лангович
45
Сильянов
45
Сильянов
87
Лангович
8
Тугарев
8
Миронов
8
Миронов
8
Тугарев
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
19
Байрамян
21
Мельников
21
Мельников
19
Байрамян
7
Полоз
21
Нтумба Муамба
21
Нтумба Муамба
7
Полоз
31
Кайо
44
Исаенко
44
Исаенко
31
Кайо
6
Олусегун
46
Ярлыков
46
Ярлыков
6
Олусегун
88
Кривцов
97
Ахметов
97
Ахметов
88
Кривцов
11
Ионов
70
Самко
70
Самко
11
Ионов
28
Сорокин
2
Манелов
2
Манелов
28
Сорокин
98
Петров
93
Сулейманов
93
Сулейманов
98
Петров
Остались в запасе
Ростов
Краснодар
43
Денис Терентьев
ПЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
9
Али Соу
ЦФ
23
Егор Бабурин
ВР
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Станислав Агкацев
ВР
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
43
Денис Терентьев
ПЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
9
Али Соу
ЦФ
23
Егор Бабурин
ВР
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Ростов - Краснодар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Ростов Арена
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