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  • «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в 1/32 финала Кубка Англии и другие пары

«Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в 1/32 финала Кубка Англии и другие пары

29 ноября 2022, 00:23

Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Англии.

Матчи пройдут в период с 6 по 9 января 2023 года.

«Престон»«Хаддерсфилд Таун»

«Мидлсбро»«Брайтон»

«Честерфилд»«Вест Бромвич»

«Манчестер Сити»«Челси»

«Чарльтон» / «Стокпорт Каунти» – «Уолсолл»

«Борэм Вуд»«Аккрингтон Стэнли»

«Тоттенхэм»«Портсмут»

«Дерби Каунти»«Барнсли»

«Кардифф»«Лидс»

«Брентфорд»«Вест Хэм»

«Борнмут»«Бернли»

«Ковентри»«Рексхэм»

«Норвич Сити»«Блэкберн»

«Астон Вилла»«Стивенидж»

«Лутон Таун»«Уиган Атлетик»

«Оксфорд»«Арсенал»

«Флитвуд»«Куинз Парк Рейнджерс»

«Ливерпуль»«Вулверхэмптон»

«Гримсби Таун»«Бертон Альбион»

«Блэкпул»«Ноттингем Форест»

«Дагенхэм энд Ребридж» / «Джиллингем» – «Лестер»

«Форест Грин»«Бирмингем Сити»

«Бристоль Сити»«Суонси»

«Хартлпул Юнайтед»«Сток Сити»

«Халл Сити»«Фулхэм»

«Кристал Пэлас»«Саутгемптон»

«Миллуолл»«Шеффилд Юнайтед»

«Шрусбери Таун»«Сандерленд»

«Шеффилд Уэнсдэй»«Ньюкасл»

«Манчестер Юнайтед»«Эвертон»

«Рединг»«Уотфорд»

«Ипсвич Таун»«Ротерхэм»

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Источник: твиттер Кубка Англии
Англия. Премьер-лига
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