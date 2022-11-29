«Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в 1/32 финала Кубка Англии и другие пары

Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Англии.

Матчи пройдут в период с 6 по 9 января 2023 года.

«Престон» – «Хаддерсфилд Таун»

«Мидлсбро» – «Брайтон»

«Честерфилд» – «Вест Бромвич»

«Манчестер Сити» – «Челси»

«Чарльтон» / «Стокпорт Каунти» – «Уолсолл»

«Борэм Вуд» – «Аккрингтон Стэнли»

«Тоттенхэм» – «Портсмут»

«Дерби Каунти» – «Барнсли»

«Кардифф» – «Лидс»

«Брентфорд» – «Вест Хэм»

«Борнмут» – «Бернли»

«Ковентри» – «Рексхэм»

«Норвич Сити» – «Блэкберн»

«Астон Вилла» – «Стивенидж»

«Лутон Таун» – «Уиган Атлетик»

«Оксфорд» – «Арсенал»

«Флитвуд» – «Куинз Парк Рейнджерс»

«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»

«Гримсби Таун» – «Бертон Альбион»

«Блэкпул» – «Ноттингем Форест»

«Дагенхэм энд Ребридж» / «Джиллингем» – «Лестер»

«Форест Грин» – «Бирмингем Сити»

«Бристоль Сити» – «Суонси»

«Хартлпул Юнайтед» – «Сток Сити»

«Халл Сити» – «Фулхэм»

«Кристал Пэлас» – «Саутгемптон»

«Миллуолл» – «Шеффилд Юнайтед»

«Шрусбери Таун» – «Сандерленд»

«Шеффилд Уэнсдэй» – «Ньюкасл»

«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»

«Рединг» – «Уотфорд»

«Ипсвич Таун» – «Ротерхэм»

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