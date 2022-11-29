«Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в 1/32 финала Кубка Англии и другие пары

Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Англии.
Матчи пройдут в период с 6 по 9 января 2023 года.
«Престон» – «Хаддерсфилд Таун»
«Чарльтон» / «Стокпорт Каунти» – «Уолсолл»
«Борэм Вуд» – «Аккрингтон Стэнли»
«Лутон Таун» – «Уиган Атлетик»
«Флитвуд» – «Куинз Парк Рейнджерс»
«Гримсби Таун» – «Бертон Альбион»
«Блэкпул» – «Ноттингем Форест»
«Дагенхэм энд Ребридж» / «Джиллингем» – «Лестер»
«Форест Грин» – «Бирмингем Сити»
«Хартлпул Юнайтед» – «Сток Сити»
«Кристал Пэлас» – «Саутгемптон»
«Миллуолл» – «Шеффилд Юнайтед»
«Шрусбери Таун» – «Сандерленд»
«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»
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Источник: твиттер Кубка Англии