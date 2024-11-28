ФИФА утвердила корзины участников для жеребьевки отбора ЧМ-2026 без сборной России

России нет среди участников жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2026.

ФИФА утвердила пять корзин, в которые вошли 54 сборные.

Жеребьевка пройдет 13 декабря. Сроки отбора – с марта по ноябрь 2025 года.

Корзина 1: Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия;

Корзина 2: Украина, Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия;

Корзина 3: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль;

Корзина 4: Болгария, Люксембург, Беларусь, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия, Литва;

Корзина 5: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

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