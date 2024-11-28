Глава РПЛ рассказал, как может разрешиться история с заявлением Федорищева

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможных последствиях заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судействе.

«Надо довести ситуацию до логичного финала. Либо взять свои слова назад и извиниться, либо наказать виновных. Удар нанесeн по всей индустрии. Третьего финала я не вижу. Я всe сделаю для того, чтобы не было финала, когда всe успокоится, а мы останемся запачканными», – сказал Алаев.

Во вторник Федорищев сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.

По данным источников РБК, власти Самарской области уже две недели проводят проверку матчей клуба на предмет коррупции.

РПЛ сегодня выпустил заявление по итогам общего собрания клубов, где говорится: «считаем, что когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами».

Федорищев выразил разочарование заявлением лиги.

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