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  • Глава РПЛ рассказал, как может разрешиться история с заявлением Федорищева

Глава РПЛ рассказал, как может разрешиться история с заявлением Федорищева

28 ноября 2024, 17:31
16

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможных последствиях заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судействе.

«Надо довести ситуацию до логичного финала. Либо взять свои слова назад и извиниться, либо наказать виновных. Удар нанесeн по всей индустрии. Третьего финала я не вижу. Я всe сделаю для того, чтобы не было финала, когда всe успокоится, а мы останемся запачканными», – сказал Алаев.

  • Во вторник Федорищев сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.
  • По данным источников РБК, власти Самарской области уже две недели проводят проверку матчей клуба на предмет коррупции.
  • РПЛ сегодня выпустил заявление по итогам общего собрания клубов, где говорится: «считаем, что когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами».
  • Федорищев выразил разочарование заявлением лиги.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Алаев Александр
Комментарии (16)
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Spartak_forv@
1732804553
Отменный жабогадюкинг
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NewLife
1732805066
Я не я, и карась не моя)))))
Ответить
Иван Петров 1986
1732805242
Да замнут все. В нашей великой стране не может быть коррупции.
Ответить
Strig
1732805440
мафия... е@Ёнать
Ответить
Тинез Розоп
1732805901
Губер извинится… С Самары на Газпром попер? Не понял сам , куда залез…
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1732806154
Губер не станет отказываться от своих слов, в конечном итоге футбол принадлежит народу, а не банкирам и букмекерам
Ответить
erybov1965
1732806741
Уговорят и сделают "заднюю".Ведь замешаны большие деньги.
Ответить
...уефан
1732807823
...Алаев, а ты поинтересуйся КТО на Самарскую обл. Федорищева поставил?... Осилишь нагнуть!?)....
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CheToTaM
1732808446
Почему-то все убеждены в страшной коррупции. Но никто не подумал, что этот губернатор уже второй раз на Крыльях пиарится. Получается, любой может обвинить в коррупции, и всё - ничего конкретного. Мы же сами смеёмся над зарубежными дамами сомнительных качеств, которых массово «насилуют» все подряд, ещё и когда-то там 20 лет назад. А сами туда же. Обвиняешь - докажи. А судя по форме это обвинение - просто низкопробный пиар.
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NewLife
1732810416
"Надо довести ситуацию до логичного финала." А раньше "логичный финал" не просматривался ? Посмотрим до какого финала ты теперь доведешь после губернаторских обвинений, которые он уже передал в правоохранительные органы. Не надо целочку из себя изображать( У вас на глазах карась, не стесняясь, судит против Спартака, а у вас божья роса.
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