Гонду рассказал о мечте, связанной с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду ответил, о чем мечтает.
– О чем вы мечтали в детстве?
– О том, что происходит со мной сейчас. Хотел стать профессиональным футболистом – мечта сбылась.
– О чем мечтаете сейчас?
– Выиграть первый титул в профессиональной карьере. Мне кажется, я нахожусь в правильном месте для этого, потому что побеждать в «Зените» – это требование.
Еще, конечно, хочется чувствовать себя максимально адаптированным в Петербурге и российском футболе, приносить максимальную пользу «Зениту».
Хочется достойно завершить первую часть сезона, а потом провести время с близкими, чтобы зарядиться перед сборами и мощно закончить чемпионат.
С нетерпением жду, когда у меня появится первый профессиональный трофей. Приложу для этого все усилия.
- В августе «Зенит» купил Гонду у «Архентинос Хуниорс» за 12 млн евро.
- Он забил 7 голов в 13 матчах.
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов