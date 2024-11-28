Гонду рассказал о мечте, связанной с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду ответил, о чем мечтает.

– О чем вы мечтали в детстве?

– О том, что происходит со мной сейчас. Хотел стать профессиональным футболистом – мечта сбылась.

– О чем мечтаете сейчас?

– Выиграть первый титул в профессиональной карьере. Мне кажется, я нахожусь в правильном месте для этого, потому что побеждать в «Зените» – это требование.

Еще, конечно, хочется чувствовать себя максимально адаптированным в Петербурге и российском футболе, приносить максимальную пользу «Зениту».

Хочется достойно завершить первую часть сезона, а потом провести время с близкими, чтобы зарядиться перед сборами и мощно закончить чемпионат.

С нетерпением жду, когда у меня появится первый профессиональный трофей. Приложу для этого все усилия.

В августе «Зенит» купил Гонду у «Архентинос Хуниорс» за 12 млн евро.

Он забил 7 голов в 13 матчах.

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