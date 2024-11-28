Газизов оценил заявления Федорищева: «Мощнейший имиджевый удар по лиге и российскому футболу»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов после общего собрания РПЛ прокомментировал высказывания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о предполагаемой коррупции в российском футболе.

– Все клубы собрались, высказали единую позицию. Другой и не было никогда. Мне кажется, в связи с произошедшей ситуацией, могло быть только так. Начнем с того, что кто‑то вообще инициировал и изначально высказался. И если действительно есть прецеденты, то с этим надо разобраться. И все.

Желательно не оставлять это просто словами. Нам бы хотелось большей конкретики. Все уже сказано в том числе Александром Александровичем Алаевым. Что тут добавлять, если позиция у всех клубов одна?

– Эта ситуация – это большой удар по российскому футболу?

– Мощнейший имиджевый удар по лиге и российскому футболу. Лига и клубы готовы во всех ситуациях друг другу помочь и довести ситуацию до логического конца. Нам бы не хотелось на этом останавливаться.

Во вторник Федорищев сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.

По данным источников РБК, власти Самарской области уже две недели проводят проверку матчей клуба на предмет коррупции.

РПЛ сегодня выпустил заявление по итогам общего собрания клубов, где говорится: «считаем, что когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами».

Федорищев выразил разочарование заявлением лиги.

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