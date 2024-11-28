Клуб РПЛ не заплатил 5,5 миллиона рублей за еду

Предприниматель Александр Рожков подал в суд на «Химки».

Подмосковный клуб год не оплачивал еду, поставляемую для футболистов.

Рожков обеспечивал игроков «Химок» завтраками и обедами. Ему задолжали суммарно 5,5 миллиона рублей.

Предприниматель сотрудничает с клубом уже пять лет. Ранее проблем со своевременной оплатой услуг не возникало.

Руководство «Химок» обещало рассчитаться с бизнесменом в оговоренные сроки, но дедлайн давно истeк, поэтому пострадавший обратился в суд.

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