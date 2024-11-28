Каманцев может сменить судейский комитет РФС на клуб РПЛ

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев вскоре может покинуть организацию.
Каманцев – один из кандидатов на руководящую должность в «Крыльях Советов».
«Именно Каманцев, по некоторым данным, консультировал самарские власти по проблематике управления клубом», – написал источник.
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- Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на этой неделе заявил о масштабной коррупционной системе внутри российского футбола.
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Источник: «РБ Спорт»