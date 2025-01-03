Назван игрок, которого хочет купить «Динамо» в случае ухода Чавеса

«Динамо», вероятно, купит полузащитника «Ростова» Данила Глебова в случае ухода из команды Луиса Чавеса.
По данным журналиста Ивана Карпова, бело-голубые также не заинтересованы в защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанце. Селекционеры «Динамо» не видят в нем усиления и не собираются приобретать.
- Ранее об интересе «Динамо» к 26-летнему Костанце сообщил телеграм-канал «Топи за «Крылья»!
- Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Глебова в 8 миллионов евро.
- Контракт 28-летнего полузащитника Луиса Чавеса с «Динамо» рассчитан до лета 2027 года.