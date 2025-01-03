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    • Назван игрок, которого хочет купить «Динамо» в случае ухода Чавеса

    Назван игрок, которого хочет купить «Динамо» в случае ухода Чавеса

    «Динамо», вероятно, купит полузащитника «Ростова» Данила Глебова в случае ухода из команды Луиса Чавеса.

    По данным журналиста Ивана Карпова, бело-голубые также не заинтересованы в защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанце. Селекционеры «Динамо» не видят в нем усиления и не собираются приобретать.

    • Ранее об интересе «Динамо» к 26-летнему Костанце сообщил телеграм-канал «Топи за «Крылья»!
    • Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Глебова в 8 миллионов евро.
    • Контракт 28-летнего полузащитника Луиса Чавеса с «Динамо» рассчитан до лета 2027 года.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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    03.01.2025 10:32
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Цугундeр
    1735893677
    Бедный Глебов.. На нём уже бирка с новогодними скидками оборвалась, а Карп всё его в Москву норовит продать. Пусть в Ростове играет! И поёт. Баста!)))
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    Foxitkuban
    1735896094
    "Вероятно купит"? Может все таки "вероятно попытается купить"?
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    NewLife
    1735897821
    Кто-нибудь купите уже, наконец, этого Глебова. Засрали им весь Бомбардир.
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    alefreddy
    1735897882
    никак глебыча никому не пристроят может коняшкам впарить еще
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