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    • Непомнящий прокомментировал слова Федорищева об участии 10 клубов РПЛ в коррупционной схеме

    Непомнящий прокомментировал слова Федорищева об участии 10 клубов РПЛ в коррупционной схеме

    Бывший главный тренер «Томи», «Балтики» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал резонансные слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.

    – Не хочу вдаваться в детали, но да, [выступление Федорищева меня] сильно удивило. Обычно такие вопросы решаются иначе. Грамотнее было бы хорошенько все проработать и потом как бы грохнуть и показать, доказать.

    Когда сейчас сказали, что 10 команд в этом замешаны, меня это сильно покоробило... Поэтому я не очень доволен этой ситуацией. Но не отрицаю, что дыма без огня не бывает.

    – Ощущение, что губернатор занялся не своим делом...

    – Ну конечно. Это очень серьезная тема. Но ее нужно было проработать по-другому.

    • 26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что один из функционеров «Крыльев Советов» попросил у него 36 миллионов рублей в виде наличных денег или криптовалюты для закрытия долга перед «преступниками, занимающимися коррупцией в российском судейском корпусе».
    • По словам Федорищева, в эту схему вовлечены 10 клубов РПЛ, которые он отказался раскрывать, так как это «тайна следствия».

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    03.01.2025 08:29
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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1735895360
    Кто-то губеру шепнул и крышу дал! Иначе он идиот)
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