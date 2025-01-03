Непомнящий прокомментировал слова Федорищева об участии 10 клубов РПЛ в коррупционной схеме

Бывший главный тренер «Томи», «Балтики» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал резонансные слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.

– Не хочу вдаваться в детали, но да, [выступление Федорищева меня] сильно удивило. Обычно такие вопросы решаются иначе. Грамотнее было бы хорошенько все проработать и потом как бы грохнуть и показать, доказать.

Когда сейчас сказали, что 10 команд в этом замешаны, меня это сильно покоробило... Поэтому я не очень доволен этой ситуацией. Но не отрицаю, что дыма без огня не бывает.

– Ощущение, что губернатор занялся не своим делом...

– Ну конечно. Это очень серьезная тема. Но ее нужно было проработать по-другому.