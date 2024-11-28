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  • Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила кадры эротической фотосессии в колготках

Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила кадры эротической фотосессии в колготках

28 ноября 2024, 13:35
20

Камиля Харисова, ведущая «Матч ТВ», поучаствовала в новой фотосессии.

Девушка выложила откровенные кадры в темных колготках.

  • Харисова работает не только на «Матч ТВ», но и на «Спартак ТВ».
  • В 2017 году Камиля стала обладательницей титула «Мисс Казань».
  • Несколько месяцев назад Харисова намекнула, что у нее есть молодой человек.

Фото: соцсети Камили Харисовой

Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» устроила фотосессию в эротическом образе

Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»

Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (20)
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Иван Петров 1986
1732791313
Ну и нахрена она это наложила?
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ilich55
1732791427
Куда же сия деваха ведёт Спартак?
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baggio80
1732792732
Желании показать себя а если нет никаких талантов и ума то только тело и остаётся показывать
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O-kolesov
1732793094
Хммм. Простите, а в какое место посмотреть, чтобы увидеть эротику?
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NewLife
1732794125
Ты куда меня ведешь, через поле прямо в рожь. Ой, не надо, не нады, вот поженимся, тады)))
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Тинез Розоп
1732795128
Ведущая. Она сама вводит?
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...уефан
1732795787
...самочка-поганочка)...
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JIEGEHDA
1732800364
Потом плачут что на матч ТВ сидят одни люди из Питера . А вот оно как . Ведущая и матч ТВ и Спартак ТВ. Спартак ТВ это наверно замена канала 18+. Там тоже постоянно кого то чпокают
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alp
1732804997
тема не раскрыта
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subbotaspartak
1732812352
Введущая? Похожа...
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