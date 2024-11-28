43-летняя жена Павлюченко похвасталась фигурой в коротком платье

Лариса Павлюченко, жена бывшего форварда сборной России Романа Павлюченко, выложила свежие фото.
43-летняя супруга спортсмена показала кадры в коротком платье.
- Пара знакома с 12 лет.
- Свадьба состоялась в 2001 году, у Павлюченко 3 дочери.
- Лариса – сестра-близнец жены экс-форварда «Томи», «Ахмата», «Анжи» Сергея Сердюкова.
Фото: соцсети Ларисы Павлюченко
42-летняя жена Павлюченко похвасталась фигурой на отдыхе на Мальдивах
42-летняя жена Павлюченко похвасталась фигурой на отдыхе
42-летняя жена Павлюченко похвасталась фигурой на отдыхе в Турции
Источник: «Бомбардир»