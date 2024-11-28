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  • Раскрыты расценки за лояльное судейство в РПЛ: «Если дойдет до ФИФА, будет ***»

Раскрыты расценки за лояльное судейство в РПЛ: «Если дойдет до ФИФА, будет ***»

28 ноября 2024, 19:15
18

Агент и юрист Антон Смирнов прокомментировал скандальное заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

  • Федорищев сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
  • По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
  • Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

«Федорищев – красавец. Резонанс, паника. Нечего удивляться коррупции наверху, если в детско-юношеском футболе все прогнило. Надо начинать с фундамента.

Я знал и ранее о расценках на судейство в РПЛ. У меня просто фактов и доказательств нет. Слышал много раз расценки. 5-7 миллионов рублей.

После слов Федорищева люди должны суетиться, реагировать. Это особо тяжкие преступления. Система прогнила. На это могут пожаловаться, например, на Украине. Написать кляузу на Россию в ФИФА. Они проведут расследование, выявят нарушителей – и *** [капец] будет», – сказал Смирнов в своем телеграм-канале.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (18)
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NewLife
1732811011
Засуетились опарыши помойные, каждый о своей шкуре заботится, ведь раньше не было смелых на помойку переть, а теперь целый губер оскалился. Однако, судейство важная, но не главная составляющая царящего беспредела. Один хозяин владеет клубом РПЛ и рулит в общественной организации РФС. Такого конфликта интересов не должно быть в нашем футболе, если мы хотим, чтобы он был честным и не криминальным.
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subbotaspartak
1732811127
и *** [капец] будет»,.... А сейчас чего у нас?
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biber.ru
1732812304
То допинг, то судьи.
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andr45
1732816586
МИТРОФАНОВ, Генеральный секретарь РФС Материалы, находящиеся в распоряжении у губернатора Самарской области, переданы в правоохранительные органы»
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Cleaner
1732818346
А хорошо бы, чтобы международный скандал устроили. Выявили нарушителей. Или не выявили. Вдруг не выявят. Тогда губернатора в отставку и под суд. Но реакция на такие заявления от большого государственного чиновника ОБЯЗАНА БЫТЬ!
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Vratarь
1732819914
А что, если судейской коррупции не будет, у нас футбол другой появится? "Факел" чемпионом станет, а от Москвы в РПЛ никого не будет?!... Да, всё и все останутся на тех же местах, и детский футбол и количество зрителей.
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Ziklop
1732820303
вот Крылья и накажут, а на остальных доказухи не будет...
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alex1951
1732822370
Очевидное-невероятное....Борьба с коррупцией? Народ,сами верите в эту ахинею? Против лома нет приема,если нет другого лома.... Коррупция - это наше Все! Убери ее и жисть померкнет....)))
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FWSPM
1732831589
Теперь все понятно там не отдельные судьи берут там целая система. Судьям уверен достаются только крохи после начальников
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alp
1732861994
в текущих реалиях нам плевать на фифы и уефы.. а коррупция, как и мафия - бессмертны
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