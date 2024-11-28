Раскрыты расценки за лояльное судейство в РПЛ: «Если дойдет до ФИФА, будет ***»

Агент и юрист Антон Смирнов прокомментировал скандальное заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Федорищев сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

«Федорищев – красавец. Резонанс, паника. Нечего удивляться коррупции наверху, если в детско-юношеском футболе все прогнило. Надо начинать с фундамента.

Я знал и ранее о расценках на судейство в РПЛ. У меня просто фактов и доказательств нет. Слышал много раз расценки. 5-7 миллионов рублей.

После слов Федорищева люди должны суетиться, реагировать. Это особо тяжкие преступления. Система прогнила. На это могут пожаловаться, например, на Украине. Написать кляузу на Россию в ФИФА. Они проведут расследование, выявят нарушителей – и *** [капец] будет», – сказал Смирнов в своем телеграм-канале.

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