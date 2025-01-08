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    Агент Барбоза дал трансферный совет «Зениту»

    Футбольный агент Паулу Барбоза посоветовал «Зениту» не спешить с продажей правого вингера Артура.

    Сообщалось, что «Атлетико Минейро» предложил за бразильца 10 миллионов евро + 10% от суммы возможной перепродажи игрока.

    «Артур – полезный игрок для «Зенита». Он должен выходить чаще, потому что это интересный молодой игрок.

    Имеет смысл, чтобы Артур играл до конца сезона, как я говорил раньше. А уже затем летом у «Зенита» будет больше информации, чтобы принять решение о возможной продаже Артура.

    Предложение «Атлетико Минейро» показывает его перспективу. 10 миллионов евро – это большая сумма для бразильского клуба. Я скептично отношусь к тому, что «Зенит» сейчас продает Артура», – сказал агент.

    • В этом сезоне Артур провел за «Зенит» 19 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
    • Год назад петербуржцы заплатили за игрока 15 млн евро.

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    Источник: Metaratings

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    08.01.2025 20:55
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    Комментарии (2)
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    fakeid
    1736360845
    у нас мантуан неплохо раскрывается на этой позиции. вообще чуть ли не лучший игрок зенита сейчас, которого точно нельзя никуда отдавать ни за какие деньги. ну ещё, так, чисто по мелочи, не стоит обращать внимание на такую фамилию, как глушенков. вообще пустяк такой, с паспортом - да, барбоза?
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