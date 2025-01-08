Агент Барбоза дал трансферный совет «Зениту»

Футбольный агент Паулу Барбоза посоветовал «Зениту» не спешить с продажей правого вингера Артура.

Сообщалось, что «Атлетико Минейро» предложил за бразильца 10 миллионов евро + 10% от суммы возможной перепродажи игрока.

«Артур – полезный игрок для «Зенита». Он должен выходить чаще, потому что это интересный молодой игрок.

Имеет смысл, чтобы Артур играл до конца сезона, как я говорил раньше. А уже затем летом у «Зенита» будет больше информации, чтобы принять решение о возможной продаже Артура.

Предложение «Атлетико Минейро» показывает его перспективу. 10 миллионов евро – это большая сумма для бразильского клуба. Я скептично отношусь к тому, что «Зенит» сейчас продает Артура», – сказал агент.