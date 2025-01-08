Агент Барбоза дал трансферный совет «Зениту»

Футбольный агент Паулу Барбоза посоветовал «Зениту» не спешить с продажей правого вингера Артура.
Сообщалось, что «Атлетико Минейро» предложил за бразильца 10 миллионов евро + 10% от суммы возможной перепродажи игрока.
«Артур – полезный игрок для «Зенита». Он должен выходить чаще, потому что это интересный молодой игрок.
Имеет смысл, чтобы Артур играл до конца сезона, как я говорил раньше. А уже затем летом у «Зенита» будет больше информации, чтобы принять решение о возможной продаже Артура.
Предложение «Атлетико Минейро» показывает его перспективу. 10 миллионов евро – это большая сумма для бразильского клуба. Я скептично отношусь к тому, что «Зенит» сейчас продает Артура», – сказал агент.
- В этом сезоне Артур провел за «Зенит» 19 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
- Год назад петербуржцы заплатили за игрока 15 млн евро.