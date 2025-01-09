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    • Шикунов призвал молиться за уход Виллиана Жозе из «Спартака»

    Шикунов призвал молиться за уход Виллиана Жозе из «Спартака»

    Бывший директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал готовящийся трансфер Вилилана Жозе из клуба.

    • «Спартак» летом купил Жозе у «Бетиса» за 2 миллиона евро.
    • Его статистика: 13 матчей, 1 гол.
    • Виллиан близок к уходу в бразильскую «Баию».

    «Надо молиться, когда такой футболист, как Виллиан Жозе, уходит из «Спартака». Слава богу, что он уйдeт. Ненормально, что футболист уходит из клуба спустя полгода, но в «Спартаке» просто с ним не угадали. На такого игрока можно даже не смотреть. «Бетис» – хороший клуб, где Жозе много забивал, но вдруг куда-то всe делось. Это нонсенс.

    «Спартаку» нужно было срочно закрыть позицию нападающего после ухода Соболева, поэтому была лeгкая временная запара. По маленьким деньгам за Жозе и его статистике в «Бетисе» он должен был закрыть требуемую позицию. Но, к сожалению, Виллиан подвeл себя и «Спартак», – сказал Шикунов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:14
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    oyabun
    1736410867
    Новому спортдиру не позавидуешь. Кроме Жозе предстоит еще решать вопрос с возвращающимся из аренды Таварешем. К сожалению из за многочисленных травм парень совсем не в кондиции и не готов играть на прежнем уровне. Это по легам. С нашими лавочниками отдельная лебединая песня.
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    andr45
    1736411146
    Если Жозе принесет прибыль в размере более 3 млн.евро, то помолиться, конечно же, стоит)
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    krasnokrut
    1736418726
    Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сервис». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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