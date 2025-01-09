Шикунов призвал молиться за уход Виллиана Жозе из «Спартака»

Бывший директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал готовящийся трансфер Вилилана Жозе из клуба.

«Спартак» летом купил Жозе у «Бетиса» за 2 миллиона евро.

Его статистика: 13 матчей, 1 гол.

Виллиан близок к уходу в бразильскую «Баию».

«Надо молиться, когда такой футболист, как Виллиан Жозе, уходит из «Спартака». Слава богу, что он уйдeт. Ненормально, что футболист уходит из клуба спустя полгода, но в «Спартаке» просто с ним не угадали. На такого игрока можно даже не смотреть. «Бетис» – хороший клуб, где Жозе много забивал, но вдруг куда-то всe делось. Это нонсенс.

«Спартаку» нужно было срочно закрыть позицию нападающего после ухода Соболева, поэтому была лeгкая временная запара. По маленьким деньгам за Жозе и его статистике в «Бетисе» он должен был закрыть требуемую позицию. Но, к сожалению, Виллиан подвeл себя и «Спартак», – сказал Шикунов.