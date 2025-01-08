Клуб МЛС пытается перехватить Солари у «Спартака»

«Спартаку» не удается договориться о трансфере правого вингера «Ривер Плейта» Пабло Солари.
Предложение московского клуба в размере 8+2 миллионов евро не устроило аргентинцев. Они требуют за своего игрока не менее 12 миллионов.
В ситуацию собирается вмешаться «Орландо Сити», который настроен перехватить у спартаковцев флангового нападающего.
- Рыночная стоимость Солари – 7 миллионов евро.
- В составе «Ривер Плейта» он забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 109 матчах.
- В Европе форвард пока не выступал.
- За него также борются ЦСКА и «Краснодар».