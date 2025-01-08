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    Клуб МЛС пытается перехватить Солари у «Спартака»

    «Спартаку» не удается договориться о трансфере правого вингера «Ривер Плейта» Пабло Солари.

    Предложение московского клуба в размере 8+2 миллионов евро не устроило аргентинцев. Они требуют за своего игрока не менее 12 миллионов.

    В ситуацию собирается вмешаться «Орландо Сити», который настроен перехватить у спартаковцев флангового нападающего.

    • Рыночная стоимость Солари – 7 миллионов евро.
    • В составе «Ривер Плейта» он забил 30 голов и сделал 17 ассистов в 109 матчах.
    • В Европе форвард пока не выступал.
    • За него также борются ЦСКА и «Краснодар».

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    Источник: твиттер журналиста Перла Лондреса

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    08.01.2025 23:23
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    Комментарии (3)
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    Кривая да нелёгкая
    1736368817
    Останется спам с одной угальдой)
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    serhio80
    1736376288
    Кони в млс заявились?)
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