Клуб МЛС пытается перехватить Солари у «Спартака»

«Спартаку» не удается договориться о трансфере правого вингера «Ривер Плейта» Пабло Солари.

Предложение московского клуба в размере 8+2 миллионов евро не устроило аргентинцев. Они требуют за своего игрока не менее 12 миллионов.

В ситуацию собирается вмешаться «Орландо Сити», который настроен перехватить у спартаковцев флангового нападающего.