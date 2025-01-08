Нигматуллин назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ – все из «Спартака»

Руслан Нигматуллин выбрал сильнейших футболистов текущего розыгрыша чемпионата России.

«Лучшими в первой части сезона можно назвать Барко и Угальде. Самые яркие игроки на данный момент.

При этом (Александр) Максименко тоже очень хорошо выглядит в воротах», – сказал Нигматуллин.