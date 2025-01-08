Нигматуллин назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ – все из «Спартака»

Руслан Нигматуллин выбрал сильнейших футболистов текущего розыгрыша чемпионата России.
«Лучшими в первой части сезона можно назвать Барко и Угальде. Самые яркие игроки на данный момент.
При этом (Александр) Максименко тоже очень хорошо выглядит в воротах», – сказал Нигматуллин.
- Эсекьель Барко, Манфред Угальде и Александр Максименко представляют «Спартак».
- В этом сезоне РПЛ аргентинский полузащитник забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 17 матчах.
- В активе костариканского нападающего 15 голов и 3 ассиста в 18 играх чемпионата.
- Российский вратарь пропустил 14 мячей в 18 встречах Премьер-лиги.