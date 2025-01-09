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    Непомнящий недоволен уровнем легионеров РПЛ

    Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий оценил уровень легионеров в РПЛ.

    «Можно ли назвать засилье некачественных легионеров – одной из главных проблем РПЛ? Да, сейчас это так и есть. В данный момент у нас есть хорошая возможность воспитывать и использовать наших молодых игроков, потому что нет задач в Европе, нет еврокубков.

    Но при этом в РПЛ все равно приезжают легионеры низкого уровня – что тренеры, что игроки. Потому что хорошие сейчас не поедут, а плохие – только рады. Это, безусловно, одна из основных проблем», – сказал Непомнящий.

    • В РПЛ 182 легионера (41,1% от общего количества игроков).
    • В турнире лидирует «Краснодар».
    • Сезон возобновится 28 февраля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (4)
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    Борис34684
    1736408350
    Проблема в том, что нашим игрокам искусственно завысили цену и очень весомо. Образно, тому же Оренбургу или Ростову легче купить гастарбайтера, чем доморощенного с паспортом. Зенит и здесь стоит особняком, кумовство помогает дать паспорт любому и останется в выигрыше. Рукамиводству РФС надо опять ввести в состав команд не менее трех, четырёх доморощенных игрока. Так хоть немного подравняет команды и думаю будет интересней смотреть чемпионат. Да и дешёвых и посредственных гастарбайтеров брать будет не выгодно.
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    САДЫЧОК
    1736413442
    Всё наоборот! Этот бездарь Непомнящий вообще умом тронулся. Отличные легионеры Барко, Барриос, Вендел, Бителло-очень классные футболисты!
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