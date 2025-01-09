Непомнящий недоволен уровнем легионеров РПЛ

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий оценил уровень легионеров в РПЛ.

«Можно ли назвать засилье некачественных легионеров – одной из главных проблем РПЛ? Да, сейчас это так и есть. В данный момент у нас есть хорошая возможность воспитывать и использовать наших молодых игроков, потому что нет задач в Европе, нет еврокубков.

Но при этом в РПЛ все равно приезжают легионеры низкого уровня – что тренеры, что игроки. Потому что хорошие сейчас не поедут, а плохие – только рады. Это, безусловно, одна из основных проблем», – сказал Непомнящий.