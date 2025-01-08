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    Бышовец высказался о перспективах Соболева в «Зените»

    Анатолий Бышовец прокомментировал кризисную ситуацию Александра Соболева в «Зените».

    – Разделяете мнение, что трансфер Соболева был ошибочным?

    – Соболеву сложно найти взаимопонимание с партнерами. Надо учитывать стиль игры. В «Зените» все построено на преодолении насыщенной обороны, взаимодействии, понимании игроков на достаточно тонком уровне и принятии неожиданных решений.

    Конкуренция в клубе достаточно высокая. Объективно очень сложно перестроиться, здесь и новый коллектив, и новые требования, и новый тренер.

    Старания у Соболева достаточно, но по стилю здесь к основному составу ближе Глушенков: разнообразие игры, взаимодействие с партнерами, реализация голевых моментов у Максима на более высоком уровне. Поэтому это объективно.

    – Как думаете, после зимней паузы будут ли какие-то улучшения в игре Соболева?

    – Я думаю, что да. Возможности для этого есть, но, конечно, нужно преодолеть те проблемы, которые есть и с реализацией, и взаимодействием с партнерами.

    Улучшения есть, но потребуются кардинальные изменения, чтобы органически вписаться в стиль игры команды.

    • Соболева в августе купили у «Спартака» за 10 млн евро.
    • У форварда нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в «Зенит».
    • Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.

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    Источник: «Все про спорт»

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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
    1736358318
    Как же много лишних слов.
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