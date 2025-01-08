Бышовец высказался о перспективах Соболева в «Зените»

Анатолий Бышовец прокомментировал кризисную ситуацию Александра Соболева в «Зените».

– Разделяете мнение, что трансфер Соболева был ошибочным?

– Соболеву сложно найти взаимопонимание с партнерами. Надо учитывать стиль игры. В «Зените» все построено на преодолении насыщенной обороны, взаимодействии, понимании игроков на достаточно тонком уровне и принятии неожиданных решений.

Конкуренция в клубе достаточно высокая. Объективно очень сложно перестроиться, здесь и новый коллектив, и новые требования, и новый тренер.

Старания у Соболева достаточно, но по стилю здесь к основному составу ближе Глушенков: разнообразие игры, взаимодействие с партнерами, реализация голевых моментов у Максима на более высоком уровне. Поэтому это объективно.

– Как думаете, после зимней паузы будут ли какие-то улучшения в игре Соболева?

– Я думаю, что да. Возможности для этого есть, но, конечно, нужно преодолеть те проблемы, которые есть и с реализацией, и взаимодействием с партнерами.

Улучшения есть, но потребуются кардинальные изменения, чтобы органически вписаться в стиль игры команды.