Обляков назвал качество, которое хотел бы перенять у Пьянича

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался об одноклубнике Миралеме Пьяниче.

«Пьянич – сильный игрок, который играл в командах топ-чемпионатов. Думаю, всем заметны его сильные качества, его работу с мячом. С ним в этом качестве можем добавить и мы.

Мне кажется, что у Миралема еще идет процесс адаптации – но мы еще увидим его в полной мощи. Миралем – добрый, открытый парень. С ним можно пообщаться по любому поводу и на любую тему.

Если на тренировке в упражнениях ребята немного перебарщивают, суетятся, то он просто говорит действовать спокойнее.

Видно, как он работает с мячом, практически не ошибается. Думаю, что в этом его большой плюс. Некоторые его качества хочется перенять – например, то, как он видит игру», – заявил Обляков.

Пьянич присоединился к ЦСКА в сентябре.

Боснийский полузащитник заключил контракт по схеме «1+1».

Он сделал 1 ассист в 9 матчах.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE