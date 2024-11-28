Глава РПЛ сказал, могут ли другие клубы, кроме «Крыльев», понести наказание из-за коррупционного скандала

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал заявление лиги в отношении заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Громкое заявление, резонансное от губернатора Самарской области. Все видели, какой эффект произвело. Поэтому мы решили собрать клубы, обсудить ситуацию.

Все клубы, кроме «Крыльев», принимали участие. Самарский клуб предупредил, что не примет участие. Но представитель губернатора Джабраилов присутствовал. Он донес какие-то посылы от губернатора.

Единогласно все клубы поддержали предложенный текст. Мы уже направили обращение от лица клубов РПЛ в адрес Вячеслава Андреевича. Мы подчеркнули, что готовы оказать содействие. Но главное – что мы настаиваем на тщательном расследовании с участием представителей РПЛ.

Я готов лично, если губернатор готов принять, вылететь хоть сегодня. Ущерб нанесен клубам, мы не можем оставить это просто так. Все 16 клубов просят нас разобраться. Я призываю не оставить факты без действия. Мы хотим быть частью процесса и понимать, что происходит.

Я вижу, что губернатор заявляет, что некие люди обращаются к нему, требуя деньги, чтобы расплатиться за судейство. Это факт, о котором говорит губернатор. Не знаю, что происходило два месяца, но мы хотим знать факты. Если они подтвердятся, то все лица и клуб «Крылья Советов» должны понести наказание.

Если будет участие и других клубов, то самое строгое наказание. Никакой терпимости. Вы представляете, какой удар нанесен клубам. Я готов лично вылететь. Наше дело – разобраться в ситуации», – сказал Алаев.

Федорищев ранее заявил, что «Крылья Советов» задолжали 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.

РПЛ сегодня провела общее собрание и выпустила заявление в связи со скандалом.

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