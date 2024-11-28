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  • Глава РПЛ сказал, могут ли другие клубы, кроме «Крыльев», понести наказание из-за коррупционного скандала

Глава РПЛ сказал, могут ли другие клубы, кроме «Крыльев», понести наказание из-за коррупционного скандала

28 ноября 2024, 15:50
8

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал заявление лиги в отношении заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Громкое заявление, резонансное от губернатора Самарской области. Все видели, какой эффект произвело. Поэтому мы решили собрать клубы, обсудить ситуацию.

Все клубы, кроме «Крыльев», принимали участие. Самарский клуб предупредил, что не примет участие. Но представитель губернатора Джабраилов присутствовал. Он донес какие-то посылы от губернатора.

Единогласно все клубы поддержали предложенный текст. Мы уже направили обращение от лица клубов РПЛ в адрес Вячеслава Андреевича. Мы подчеркнули, что готовы оказать содействие. Но главное – что мы настаиваем на тщательном расследовании с участием представителей РПЛ.

Я готов лично, если губернатор готов принять, вылететь хоть сегодня. Ущерб нанесен клубам, мы не можем оставить это просто так. Все 16 клубов просят нас разобраться. Я призываю не оставить факты без действия. Мы хотим быть частью процесса и понимать, что происходит.

Я вижу, что губернатор заявляет, что некие люди обращаются к нему, требуя деньги, чтобы расплатиться за судейство. Это факт, о котором говорит губернатор. Не знаю, что происходило два месяца, но мы хотим знать факты. Если они подтвердятся, то все лица и клуб «Крылья Советов» должны понести наказание.

Если будет участие и других клубов, то самое строгое наказание. Никакой терпимости. Вы представляете, какой удар нанесен клубам. Я готов лично вылететь. Наше дело – разобраться в ситуации», – сказал Алаев.

  • Федорищев ранее заявил, что «Крылья Советов» задолжали 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.
  • РПЛ сегодня провела общее собрание и выпустила заявление в связи со скандалом.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Алаев Александр
Комментарии (8)
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biber.ru
1732798695
Вылетай и не возвращайся!
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NewLife
1732798819
Вместо того, чтобы трепать языком разберите с пристрастием все последние игры, в которых на поле или варе "работал" Карасев. Потом передадите его следствию, которое может выйти на вас самих.
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Ziklop
1732799136
звиздит как троцкий....
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neim
1732804631
А разве глава РПЛ решает, кто и за что может понести наказание ? Я почему-то считаю, что это прерогатива исключительно прокуратуры, а не какого-то главы.
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subbotaspartak
1732811871
По ходу пообломают Крылья... остальные белые и пушистые... всем играть в такой форме...
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russkiisergei
1732825396
крылья сделали заявление о коррупции , и крылья понесут за это наказания! то, есть не виновные в РФС, а именно инициатор расследования! на полиграф Алаева!!!
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