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РПЛ выпустила заявление в связи с коррупционным скандалом

28 ноября 2024, 14:54
13

Клубы РПЛ провели общее собрание и выпустили заявление в связи с предыдущими высказываниями губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Клубы российской Премьер-лиги последовательно выступали и продолжают выступать за честный футбол и осуждают любое проявление коррупции. Мы дорожим деловой репутацией, доверием болельщиков и отношениями с деловыми партнeрами.

В своей деятельности клубы РПЛ руководствуются законодательством Российской Федерации, регламентирующими документами и нормами деловой этики. С сожалением вынуждены в очередной раз констатировать, что судейский вопрос – один из главных катализаторов негативного восприятия продукта РПЛ и всего профессионального футбола.

Вместе с тем считаем, что когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами.

В противном случае, безосновательная позиция обесценивает усилия клубов, лиги и наших партнеров по развитию премиального национального спортивного продукта, оскорбляет чувства болельщиков, наносит непоправимый вред деловой репутации и может повлечь имиджевые и экономические потери.

При этом мы максимально заинтересованы в раскрытии достоверной информации и готовы оказывать любую поддержку лицам, которые обладают сведениями, способными повлиять на репутацию клубов РПЛ. Если такие сведения подкреплены фактами.

В связи с этим мы направили письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.

Заявляем о необходимости проведения расследования по изложенным фактам, выражаем полную готовность принять участие в данном процессе и инициировать обращение в юрисдикционные органы РФС, а также правоохранительные органы для установления и наказания виновных лиц», – говорится в заявлении РПЛ.

  • Федорищев ранее заявил, что «Крылья Советов» задолжали 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.
  • Федорищев сказал, что не обращался в правоохранительные органы. Также, по его словам, был проведен аудит работы клуба, по итогам которого уже уволен спортивный директор и отстранено руководство клуба.

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Источник: официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (13)
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biber.ru
1732795141
Прямо по Хазанову: "Нет доказательств... То есть - знаем кто, где, когда, имеем отпечатки пальцев, съемки... показания свидетелей - доказать ничего не можем. Знаем, куда ведут нити и знаем к кому - по именам. Вы их тоже все хорошо знаете..."
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NewLife
1732796163
А ручки вот они. А вы докажите. Чинуши РПЛ должны не выпрашивать, а сами искать доказательства и подозревать коррупцию в таком судействе, как у карася.
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Мордаванин
1732796333
понятно все вдомике) или в танке и хир кого выловишь
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VVM1964
1732798520
Да да - "Пчелы против меда" ... )))
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...уефан
1732799676
... если не хочешь реального расследования, значит возглавь и уведи его в сторону)... И чтоб с барабанами и знамёнами...
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ScarlettOgusania
1732801240
по результатам матча в ростове можно утверждать, что Карась и Мешок берут откаты, судят, как слепые кроты по договору с хозяином поля, тем более, все знают, что Рыскин из бывшей ОПГ...((
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Пингвины Антарктиды/Толян
1732803084
Если в РФС хотят доказать, что в нём не играют договорняки, то метод простой: проверить всех чиновников, судей и игроков, тренерские штабы на полиграфе на предмет договорняков. Но что-то не спешат в РФС...
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erybov1965
1732806646
Так это выявлять,прямая обязанность РПЛ,а не ждать информации и работы по этому направлению другими.Иначе и РПЛ надо привлекать за ненадлежащее выполнение своих обязанностей,если все на самом деле правда.
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Иван Петров 1986
1732807487
Губернатора президент уволит и все закончится. У нас нет коррупции !
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andr45
1732816502
МИТРОФАНОВ, Генеральный секретарь РФС Материалы, находящиеся в распоряжении у губернатора Самарской области, переданы в правоохранительные органы»
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