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  • Экс-жена Аршавина: «Все хотят от него детей – в моменте женщины сходят с ума»

Экс-жена Аршавина: «Все хотят от него детей – в моменте женщины сходят с ума»

28 ноября 2024, 11:11
10

Алиса Аршавина, бывшая супруга Андрея Аршавина, отреагировала на новость о шестом ребенке экс-футболиста.

«Я не знала про еще одного ребенка, сегодня прочитала. Одно точно правда: все хотят от него детей. И в браке, и без! Насколько мы в моменте все сходим от него с ума.

И дело здесь не в алиментах, просто есть мужчины, от которых и с кем хочется рожать. Любовь.

Андрей в футбол играл взахлеб и с женщинами всегда взахлеб. Но быстро перегорает, мужчины Близнецы – они такие.

Мать ребенка не захотела записывать его на Аршавина? Думаю, у нее, как у женщины и мамы, на то были веские причины, не все так однозначно. Возможно, обида на что-то. Это довольно жесткий и решительный поступок.

Вообще же женщины сами выбирают рожать от него, Андрей никого не заставляет. Формат отношений бывает разный, исходя из этого и принимается решение. А то, как он общается с детьми, когда общается, мне нравится, – ласково, с любовью», – рассказала Алиса.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

Источник: Starhit
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (10)
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Obojaemiy
1732785180
Что за женщины такие , хотящие карликов картавых
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vvv123
1732785487
Бабы у Андрея состоятельные, других не е...т! Вот почему.
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шахта Заполярная
1732786979
Он с женщинами в захлеб, сам что ли туда залезает?
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АлексМак
1732787026
Мозги у куриц отсутствуют, это давно установленный факт. А зачем они ещё нужны? Только детей рожать, если есть желание.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1732791835
А ДЕТИ ЕГО ВСЕ ??????????????
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