Экс-жена Аршавина: «Все хотят от него детей – в моменте женщины сходят с ума»

Алиса Аршавина, бывшая супруга Андрея Аршавина, отреагировала на новость о шестом ребенке экс-футболиста.

«Я не знала про еще одного ребенка, сегодня прочитала. Одно точно правда: все хотят от него детей. И в браке, и без! Насколько мы в моменте все сходим от него с ума.

И дело здесь не в алиментах, просто есть мужчины, от которых и с кем хочется рожать. Любовь.

Андрей в футбол играл взахлеб и с женщинами всегда взахлеб. Но быстро перегорает, мужчины Близнецы – они такие.

Мать ребенка не захотела записывать его на Аршавина? Думаю, у нее, как у женщины и мамы, на то были веские причины, не все так однозначно. Возможно, обида на что-то. Это довольно жесткий и решительный поступок.

Вообще же женщины сами выбирают рожать от него, Андрей никого не заставляет. Формат отношений бывает разный, исходя из этого и принимается решение. А то, как он общается с детьми, когда общается, мне нравится, – ласково, с любовью», – рассказала Алиса.

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