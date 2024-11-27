У Аршавина есть шестой ребенок: «Мама девочки не захотела записывать ее на меня»

Андрей Аршавин признался, что у него есть еще одна дочь, о которой ранее не было известно общественности.

– У вас будет эксклюзив, вас точно будут смотреть. Детей у меня шесть, хотя официально – пять. Есть еще один ребенок, но мама ребенка не захотела записывать его на меня.

Она сказала: «Деньги можешь не платить, это будет на твоей совести». На самом деле она адекватная девушка, и я удивляюсь, что она сделала такой выбор. Она не захотела – даже отчество не дала мое.

– А по какой причине? Что ты сделал такого?

– Я сам не знаю. Я не знаю, почему. Может быть, ей так проще.

– Так а ты помогаешь в итоге?

– Да.

– Шестой ребенок – мальчик или девочка?

– Шестой ребенок – девочка. Пятый – мальчик. У меня так идет – мальчик, девочка, мальчик, девочка, мальчик, девочка.

– А пятый от кого?

– От девушки, ха-ха-ха. Не от мужчины.

– Она была женой?

– У меня только одна жена была официально.

– Алиса Аршавина?

– Да.

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