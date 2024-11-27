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  • У Аршавина есть шестой ребенок: «Мама девочки не захотела записывать ее на меня»

У Аршавина есть шестой ребенок: «Мама девочки не захотела записывать ее на меня»

27 ноября 2024, 01:30
7

Андрей Аршавин признался, что у него есть еще одна дочь, о которой ранее не было известно общественности.

– У вас будет эксклюзив, вас точно будут смотреть. Детей у меня шесть, хотя официально – пять. Есть еще один ребенок, но мама ребенка не захотела записывать его на меня.

Она сказала: «Деньги можешь не платить, это будет на твоей совести». На самом деле она адекватная девушка, и я удивляюсь, что она сделала такой выбор. Она не захотела – даже отчество не дала мое.

– А по какой причине? Что ты сделал такого?

– Я сам не знаю. Я не знаю, почему. Может быть, ей так проще.

– Так а ты помогаешь в итоге?

– Да.

– Шестой ребенок – мальчик или девочка?

– Шестой ребенок – девочка. Пятый – мальчик. У меня так идет – мальчик, девочка, мальчик, девочка, мальчик, девочка.

– А пятый от кого?

– От девушки, ха-ха-ха. Не от мужчины.

– Она была женой?

– У меня только одна жена была официально.

– Алиса Аршавина?

– Да.

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Источник: «Карты, деньги, два мяча»
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (7)
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Dim On
1732670892
Аршавин на приеме у сексопатолога: — Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается. — Дрюш, а лет тебе сколько? — 43. — Андрюх, ну это же превосходно! — Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95! — Ну так и вы говорите!
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Борис34684
1732671333
Кот мартовский.
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Semenycch
1732684399
Уже довольно взрослый человек, а мозгов так и не нажил. Вспоминается великое: ...но если туп как дерево, родишься баобабом, то будешь баобабом тыщу лет...
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vvv123
1732690732
Шава - отец-герой! Есть такое звание, интересно?
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andrei-sarap-yandex
1732698332
мать отказалась от АРШАВИНа понимая что это не его ребёнок......обычная история гуляет с 5 мушчинами и не знает чей ребёнок
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andrei-sarap-yandex
1732698381
с 5 -ю мужчинами
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