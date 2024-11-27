У Аршавина есть шестой ребенок: «Мама девочки не захотела записывать ее на меня»

Андрей Аршавин признался, что у него есть еще одна дочь, о которой ранее не было известно общественности.
– У вас будет эксклюзив, вас точно будут смотреть. Детей у меня шесть, хотя официально – пять. Есть еще один ребенок, но мама ребенка не захотела записывать его на меня.
Она сказала: «Деньги можешь не платить, это будет на твоей совести». На самом деле она адекватная девушка, и я удивляюсь, что она сделала такой выбор. Она не захотела – даже отчество не дала мое.
– А по какой причине? Что ты сделал такого?
– Я сам не знаю. Я не знаю, почему. Может быть, ей так проще.
– Так а ты помогаешь в итоге?
– Да.
– Шестой ребенок – мальчик или девочка?
– Шестой ребенок – девочка. Пятый – мальчик. У меня так идет – мальчик, девочка, мальчик, девочка, мальчик, девочка.
– А пятый от кого?
– От девушки, ха-ха-ха. Не от мужчины.
– Она была женой?
– У меня только одна жена была официально.
– Алиса Аршавина?
– Да.
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