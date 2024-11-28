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  • Федорищев остался разочарован заявлением РПЛ и заявил, что передал факты в правоохранительные органы

Федорищев остался разочарован заявлением РПЛ и заявил, что передал факты в правоохранительные органы

28 ноября 2024, 16:45
7

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о заявлении, распространенном РПЛ по итогам общего собрания клубов.

«Увидел заявление РПЛ. Все команды собрались, приняли резолюцию, что все хорошо.

Просили меня передать им факты. Факты я передал в правоохранительные органы. В интересах следствия не могу их озвучивать.

Немножко разочарован. Ожидал, что все команды воспользуются возможность перейти на новый уровень чистоты и честности. Но ничего страшного. Верим в чистый спорт, он победит!» – сказал Федорищев.

  • Во вторник он сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.
  • По данным источников РБК, власти Самарской области уже две недели проводят проверку матчей клуба на предмет коррупции.

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Источник: телеграм-канал Вячеслава Федорищева
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (7)
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biber.ru
1732801778
В Перестройку тоже верили.
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Spartak_forv@
1732803288
«Ожидал ликвидации Крыльев.Ничего,верим что получится».Видимо это имел в виду
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Александр-Каратеев-yandex
1732803315
Круговая порука.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1732803396
Если в РФС хотят доказать, что в нём не играют договорняки, то метод простой: проверить всех чиновников, судей и игроков, тренерские штабы на полиграфе на предмет договорняков. Тогда и всё будет понятно.
Ответить
subbotaspartak
1732811699
Это хорошо, если это правда факты. А если лига развалится, за зиму новую соорудят по системе весна-осень...
Ответить
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