Федорищев остался разочарован заявлением РПЛ и заявил, что передал факты в правоохранительные органы

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о заявлении, распространенном РПЛ по итогам общего собрания клубов.

«Увидел заявление РПЛ. Все команды собрались, приняли резолюцию, что все хорошо.

Просили меня передать им факты. Факты я передал в правоохранительные органы. В интересах следствия не могу их озвучивать.

Немножко разочарован. Ожидал, что все команды воспользуются возможность перейти на новый уровень чистоты и честности. Но ничего страшного. Верим в чистый спорт, он победит!» – сказал Федорищев.

Во вторник он сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.

По данным источников РБК, власти Самарской области уже две недели проводят проверку матчей клуба на предмет коррупции.

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