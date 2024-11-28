Хомуха объяснил, почему «Зениту» может понадобится еще один нападающий

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха предположил, какие позиции может усилить петербургский клуб в зимнее трансферное окно.

– Как считаете, много ли приобретений совершит «Зенит»?

– Не думаю, что закупка будет массовой, но очевидно, что им необходим фланговый защитник, потому что Караваев часто травмируется. Эта позиция должна быть прикрыта профильным игроком, а не просто затыканием дыр.

– Как думаете, у «Зенита» еще есть ли проблемные позиции?

– Если учитывать крайнюю низкую результативность Александра Соболева, то я бы не стал сбрасывать со счетов такое развитие событий, что для конкуренции с Кассьеррой появится еще один центральный нападающий.

– Сам Соболев может уйти в аренду зимой?

– Я думаю, что вряд ли до завершения чемпионата он куда-то уйдет. После завершения сезона будет понятно, какой вклад он внес в командную игру.

– Латышонок травмирован. Стоит ли подумать о возврате Москвичева из аренды?

– У «Зенита» достаточно вратарей. Адамов может заменить. Не думаю, что этот вопрос сейчас остр. Тем более Латышонок может восстановиться.

29-летний Караваев провел в этом сезоне 18 матчей за «Зенит».

27-летний Соболев сыграл за петербуржцев в 14 встречах в сезоне-2024/25, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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