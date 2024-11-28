В Буркина-Фасо объяснили, почему опасаются проводить товарищеский матч с Россией

Глава отдела связи с общественностью Федерации буркинийского футбола (FBF) Кадер Траоре рассказал, почему сборная Буркина-Фасо не может провести товарищеский матч с Россией.

«Со слов генерального секретаря нашей федерации, сейчас сложно играть матчи со сборной России. Все потому, что ФИФА за эту игру примет карательные меры в адрес FBF», – сказал Траоре.

Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, Буркина-Фасо – 66-е.

В 2023 году Россия провела четыре товарищеских матча с африканскими сборными: Кенией (2:2), Камеруном (1:0) и дважды с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2).

Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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