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Агент сказала, от кого отказался «Спартак» в пользу Угальде

28 ноября 2024, 22:30
2

Футбольный агент Полина Лельчук раскрыла, кто прошлой зимой мог усилить атаку «Спартака» вместо Манфреда Угальде.

«Если вам так интересно про «Спартак», предлагала уже бывшему спортивному директору Томашу Амаралу игрока аргентинского «Велеса» Сантьяго Кастро. У него была очень хорошая опция выкупа, что-то около 10 миллионов.

Очень талантливый мальчишка, 2004 года рождения, нападающий. Но Томаш почему-то сильно привязался к возрастной группе. Если футболист был бы 2002 или 2003 года рождения, он бы его рассматривал. 2004 год для него был слишком молод, хотя уже в этом возрасте игрок себя зарекомендовал, разрывал в молодежной сборной.

В итоге взяли Угальде [за 13 млн евро при рыночной стоимости 5 млн]. За трансфер, с моей точки зрения, переплатили.

Он 2002 года рождения, он старше Кастро, а время на адаптацию, которого они хотели избежать, все равно ему понадобилось. Как мы помним, за первое полугодие – ноль голов в чемпионате.

При этом по уровню таланта он несопоставим с Кастро, который в итоге перешел в «Болонью», – рассказала Лельчук.

  • «Болонья» выкупила Кастро за 13,2 млн евро в январе 2024 года.
  • С тех пор аргентинец забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Болонья Спартак Угальде Манфред Кастро Сантьяго
Комментарии (2)
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Masterandr
1732875492
Как то странно Угальдэ стоил 13 лямов и за 28 игр забил 12 и отдал 2 голевые Когда Кастро за 13,5 лямов! За 25 игр забил всего 5 и отдал 3 голевые Это скорее Болонья переплатила молодой еще слишком
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Masterandr
1732875592
И вряд ли Кастро там покер оформлял ))
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