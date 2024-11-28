Люся Чеботина прокомментировала роман со сбежавшим из России Норманном

Российскую певицу Люсю Чеботину на ютуб-канале Басты спросили про роман с Матиасом Норманном из «Аль-Раеда».
– Вы сейчас состоите в отношениях с футболистом Матиасом Норманном. И не так давно вы выложили совместную фотографию с подписью: «Прости, что не поняла этого год назад». А что было год назад?
– Я иногда узнаю о своей личной жизни как-то примерно вот так.
– Но фотография такая была и подпись была.
– А с чего вы взяли, что это он?
– Это был он.
– На самом деле, все гораздо проще и понятнее. У меня должна была быть песня в этот период. Мы готовились к релизу, но в итоге перенесли его на чуть-чуть попозже. И поэтому все думают, что у меня есть парень.
- Ранее Люся подтвердила, что встречается с Норманном.
- Матиас сбежал из России в августе 2023 года.
- Трибунал ФИФА обязал его выплатить компенсацию «Динамо» и «Ростову».
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Источник: Sport24