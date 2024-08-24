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Люся Чеботина подтвердила роман с футболистом

24 августа 2024, 15:23
5

Российская певица Люся Чеботина ответила на вопрос об отношениях с Матиасом Норманном.

«Мы какое-то время общались, и потом наши дороги разошлись. Мы тогда, к сожалению, не встречались, возможно, по какой-то моей глупости.

Спустя год получилось так, что бог нас снова свел вместе, и вот теперь все хорошо», – рассказала Чеботина.

  • Матиас сбежал из России в августе 2023 года.
  • Трибунал ФИФА обязал его выплатить компенсацию «Динамо» и «Ростову».
  • Сейчас Норманн выступает за саудовский «Аль-Раед».
  • Чеботину называют болельщицей «Динамо».

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Источник: Super
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Динамо Ростов Аль-Раед Норманн Матиас
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1724503494
Кто это?
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...уефан
1724503681
...впервые слышу такое сочетание имени и фамилии...
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russkiisergei
1724503717
да ладно, какой там роман!!! заглатывает периодически, да и всё!!!
Ответить
VasyaM63
1724506690
кто такая люся чеботина?
Ответить
полиграф-шариков-yandex
1724525130
это то кто?????
Ответить
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