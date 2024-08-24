Люся Чеботина подтвердила роман с футболистом

Российская певица Люся Чеботина ответила на вопрос об отношениях с Матиасом Норманном.

«Мы какое-то время общались, и потом наши дороги разошлись. Мы тогда, к сожалению, не встречались, возможно, по какой-то моей глупости.

Спустя год получилось так, что бог нас снова свел вместе, и вот теперь все хорошо», – рассказала Чеботина.