Люся Чеботина подтвердила роман с футболистом

Российская певица Люся Чеботина ответила на вопрос об отношениях с Матиасом Норманном.
«Мы какое-то время общались, и потом наши дороги разошлись. Мы тогда, к сожалению, не встречались, возможно, по какой-то моей глупости.
Спустя год получилось так, что бог нас снова свел вместе, и вот теперь все хорошо», – рассказала Чеботина.
- Матиас сбежал из России в августе 2023 года.
- Трибунал ФИФА обязал его выплатить компенсацию «Динамо» и «Ростову».
- Сейчас Норманн выступает за саудовский «Аль-Раед».
- Чеботину называют болельщицей «Динамо».
Источник: Super