Хубулов раскрыл свои ежемесячные траты

Нападающий «Акрона» Владимир Хубулов ответил, сколько денег тратит каждый месяц.

– 500 тысяч в месяц – это, наверное, много. Для комфортной жизни в Тольятти мне тысяч 200-300 в месяц будет приемлемо.

– Есть ли цель по покупке чего-то?

– Я стараюсь об этом не думать. Если ты будешь отдаваться полноценно своему делу, то материальные вещи к тебе придут.

Хубулов арендован у «Крыльев Советов».

В этом сезоне форвард забил 4 гола в 15 матчах.

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