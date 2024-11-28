Хубулов раскрыл свои ежемесячные траты

Нападающий «Акрона» Владимир Хубулов ответил, сколько денег тратит каждый месяц.
– 500 тысяч в месяц – это, наверное, много. Для комфортной жизни в Тольятти мне тысяч 200-300 в месяц будет приемлемо.
– Есть ли цель по покупке чего-то?
– Я стараюсь об этом не думать. Если ты будешь отдаваться полноценно своему делу, то материальные вещи к тебе придут.
- Хубулов арендован у «Крыльев Советов».
- В этом сезоне форвард забил 4 гола в 15 матчах.
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Источник: «Советский спорт»