Стали известны все участники группового этапа ЛЧ. Жеребьевка – сегодня

Завершена квалификация Лиги чемпионов. По ее итогам полностью стал известен состав участников группового этапа.

Корзина 1: «Реал», «Манчестер Сити», «Айнтрахт», «Милан», «Бавария», «ПСЖ», «Порту», «Аякс».

Корзина 2: «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Ювентус», «Атлетико», «Севилья», «РБ Лейпциг», «Тоттенхэм».

Корзина 3: «Боруссия» Д, «Зальцбург», «Шахтер», «Наполи», «Интер», «Бенфика», «Спортинг», «Байер».

Корзина 4: «Рейнджерс», «Марсель», «Копенгаген», «Брюгге», «Селтик», «Виктория», «Маккаби», «Динамо» З.